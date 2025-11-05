Скончался именитый телеведущий Юрий Николаев

Скончался именитый советский и российский телеведущий Юрий Николаев. Ему было 76 лет. Он много лет боролся с онкологией. Николаев вел "Утреннюю почту", "Утреннюю звезду", "Достояние республики" и другие программы

Телеведущий Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет, сообщил в телеграм-канале артист балета Николай Цискаридзе.

Юрий Николаев вел музыкальную программу "Утренняя почта" с 1974 года. Каждое воскресенье ведущий читал письма телезрителей, и по их заявкам транслировались различные музыкальные номера.

После "Утренней почты" в 1991 году ведущий взялся за "Утреннюю звезду" - передачу, благодаря которой прославились такие исполнители, как Сергей Лазарев, Ани Лорак, Валерия и Пелагея.

Он также был ведущим шоу "Большая перемена" и "Танцы со звездами" на телеканале "Россия", вел на Первом канале шоу "Достояние Республики".

По данным телеграм-канала SHOT, Николаеву стало плохо 4 ноября, когда он находился дома: он долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких. Как утверждает Starhit, телеведущего госпитализировали в одну из московских больниц с температурой 39,5 и низкой сатурацией, у него была выявлена тяжелая форма пневмонии.

В ноябре 2024 года Николаев уже попадал в реанимацию после обморока, тогда у него диагностировали отек легких. В 2007 году у Николаева выявили рак кишечника. Позднее был также диагностирован рак легких.

Позднее смерть Николаева подтвердила ТАСС его семья. Причину смерти телеведущего родственники не уточнили.

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе (Молдавская ССР). В 1970-м окончил ГИТИС по специальности "актер театра и кино". Сразу после выпуска служил в Московском драматическом театре им. Пушкина, который покинул в 1975-м.

Параллельно с 1973 года внештатно работал на телевидении. Уже в 1975 году стал штатным сотрудником отдела дикторов Центрального телевидения Гостелерадио СССР. С тех пор и до 1991 года постоянно вел "Утреннюю почту", также был приглашен в "Голубой огонек", "Песню года ". Также недолгое время вел новостные программы.

В 1991 году создал телевизионную продюсерскую фирму "ЮНИКС" ("Юрий Николаев Студия"), которая и выпускала "Утреннюю звезду".

С марта 1995 года Николаев был одним из продюсеров программы "Угадай мелодию!", а с февраля 1996-го генеральным продюсером Московской телекомпании и худруком Московского телеканала. Последнюю должность он занимал в течение года.

Придумал и в 1996 году воплотил на экране первую национальную премию детского творчества "Призвание". В 1997 году вернулся в "Утреннюю почту" (впоследствии также делал перерыв и возвращался в 2008–2009 годах).

Николаев был удостоен звания народного артиста России (1998). Он также был членом Союза журналистов и лауреатом премии этого объединения (1993).

Телеведущему были присвоены ордена Дружбы (2007) и Почета (2014). Также в 1996 году он получил благодарность президента России, а в 2018-м - Почетную грамоту главы государства. В том же году был удостоен премии правительства в области культуры.

Источник: РБК