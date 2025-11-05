В Бишкеке задержаны иностранцы при передаче взятки милиционеру

В Бишкеке сотрудники УВД Октябрьского района задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в попытке дать взятку сотруднику милиции. Мужчины были задержаны с поличным при передаче 900 долларов.

По данным милиции, один из задержанных ранее был подвергнут административному аресту на пять суток за нарушение миграционного режима. Во время профилактической беседы он предложил сотруднику милиции денежное вознаграждение за "положительное решение вопроса" после выявления у него поддельного паспорта.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны двое иностранных граждан 1984 года рождения М. Т. А. и 1988 года рождения Б. С. А. Мужчины были пойманы с поличным в служебном кабинете начальника Соб ГОМ-3 УВД Октябрьского района при передаче взятки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 (Дача взятки) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Министерство внутренних дел напоминает: попытка дать взятку должностному лицу является уголовно наказуемым деянием и влечёт суровую ответственность, предусмотренную законодательством.

Следствие по делу продолжается.