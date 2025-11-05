Погода
$ 87.35 - 87.73
€ 100.45 - 101.40

В Бишкеке задержаны иностранцы при передаче взятки милиционеру

110  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке сотрудники УВД Октябрьского района задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в попытке дать взятку сотруднику милиции. Мужчины были задержаны с поличным при передаче 900 долларов.

По данным милиции, один из задержанных ранее был подвергнут административному аресту на пять суток за нарушение миграционного режима. Во время профилактической беседы он предложил сотруднику милиции денежное вознаграждение за "положительное решение вопроса" после выявления у него поддельного паспорта.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны двое иностранных граждан 1984 года рождения М. Т. А. и 1988 года рождения Б. С. А. Мужчины были пойманы с поличным в служебном кабинете начальника Соб ГОМ-3 УВД Октябрьского района при передаче взятки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 (Дача взятки) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Министерство внутренних дел напоминает: попытка дать взятку должностному лицу является уголовно наказуемым деянием и влечёт суровую ответственность, предусмотренную законодательством.

Следствие по делу продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452256
Теги:
задержание, взятка, Бишкек, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  