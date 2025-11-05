Финальная стадия сезона Премьер-Лиги: кто близок к титулу?

В рамках чемпионата Кыргызстана по футболу пройдут очередные матчи Премьер-Лиги. Три игры состоятся на стадионах в Караколе, Кочкор-Ате и Манасе, начало матчей - 19:00, сообщает Prosports.kz.

"Барс" – "Бишкек Сити"

На "Ынтымак Арене" в Караколе лидер чемпионата "Барс" примет одного из аутсайдеров – "Бишкек Сити". После победы над "Алаем" 25 октября команда из Каракола вышла на первое место в турнирной таблице, опережая "Мурас Юнайтед" на одно очко за два тура до конца сезона. "Бишкек Сити" продолжает борьбу за сохранение места в Премьер-лиге.

В первом круге команды встречались 29 марта в Бишкеке. Тогда "Барс" сумел вырвать победу 1:0, забив единственный гол на 90+8-й минуте.

"Мурас Юнайтед" – "Талант"

В Манасе "Мурас Юнайтед", главный преследователь "Барс", примет "Талант". МЮ недавно обеспечил себе участие в плей-офф Лиги вызова АФК, проведя три тяжелых матча за неделю. Тренер "Таланта" Урмат Абдукаимов отметил, что его команда постарается дать бой претендентам на чемпионский титул.

В первом круге в Беш-Кунгее "Мурас Юнайтед" одержал уверенную победу 3:1.

"Нефтчи" – "Алга"

В Кочкор-Ате местный "Нефтчи" примет "Алгу". Команды соседствуют в турнирной таблице, и победа гостей может изменить их позиции. В первом круге "Алга" выиграла в Бишкеке со счетом 2:1.