Актан Арым Кубат: Фильмы Юсупжановой сняты на века и цепляют за сердце

В издательстве "Татлин-Арт" вышла книга Жамбы Жусубалиевой о создателе таких фильмов-шедевров, как "Здравствуй, джайлоо", "Кумыс", "Пастух и туман", "Город", "Тигр задрал двух коров на джайлоо", "Долина и люди", яркой киноактрисе и матери автора – Кларе Юсупжановой. На днях в Международном университете "Ала-Тоо" прошла презентация книги.

Прекрасно иллюстрированная книга так и называется "Клара Юсупжанова", в которой раскрываются глубина и многогранность таланта киноактрисы и уникального режиссёра. Снятые ею фильмы продолжают прославлять кыргызскую культуру и в нашей стране, и за рубежом.

Презентация, которая прошла в очень тёплой, душевной атмосфере, собрала известных киноведов из нашей страны и из-за рубежа, режиссеров, почитателей таланта Клары Юсупжановой - и это неудивительно. Как сказал режиссер Эрнест Абдыжапаров, "Клара и сегодня живет с нами, оставаясь олицетворением таланта, любви к отечеству, чести и достоинства". И словно в подтверждение этим словам: героиня торжества смотрела на всех собравшихся с обложек новой книги, с фотографий фильмов с ее участием, которые были выставлены в большой аудитории Международного университета "Ала-Тоо".

- Жизнь моей мамы - киноактрисы и кинорежиссера была немыслима без состояния творческой одухотворенности. Вместе со своим супругом, писателем, сценаристом и моим отцом - Кубатбеком Жусубалиевым они создавали документальные фильмы. Это было идеальное соавторство, абсолютный творческий симбиоз, в котором текст и визуальное, добрый юмор и грустное созерцание, метафора и житейская мудрость находились в полном ладу и гармонии. И, в конце концов, дали жизнь нескольким произведениям - авторским документальным фильмам, - рассказала автор книги Жамбы Жусубалиева. – Презентацию книги мы приурочили в 85-летнему юбилею папы, который сегодня и отмечаем в кругу друзей.

Мероприятие началось с показа одного их совместного потрясающего документального фильма "Тигр задрал двух коров на джайлоо". Фильм с необычным названием буквально захватывает с самого начала и смотрится на одном дыхании. Длится он всего двадцать минут, но насколько велик по нравственной смысловой нагрузке! Вот уж поистине это важное произведение киноискусства может поддержать дух народа во все времена.

С теплотой, искренне высказала свое мнение об этой ленте наш известный киновед Гульбара Толомушева: "Фильм о древнем искусстве мастериц ковроткания, поэтике узоров, их духовной и национальной ценности. Авторы фильма в определенной степени проводят киноисследование о генезисе кыргызского узора и много интересного рассказывают зрителям о тайнах и истоках изображений в узорах на алакийизах, тушкийизах, шырдаках". И, оказывается, что такое необычное и притягательное название картины "Тигр задрал двух коров на джайлоо" имеет древние корни - так называется один из узоров кыргызских мастериц.

Авторам фильма, по оценке выступающих, мастерски удалось сделать тонкий переход от прошлых эпох в современный день, в нашу действительность, в которой продолжает жить торжество естественной природы, запечатленное в творениях народных мастериц. А прекрасный закадровый дикторский голос постоянного автора сценариев фильмов Клары Юсупжановой, знаменитого кыргызского писателя Кубатбека Жусубалиева, дополняет визуальное восприятие.

Как пишет доктор философских наук, профессор Валентин Михалкович в книге "Клара Юсупжанова", "Фильмы кыргызской документалистки К. Юсупжановой, кажется, можно, закрыв глаза, слушать. Ибо в этих лентах звучит закадровый Голос, не произносящий с дежурной бодростью стандартный дикторский текст, а будто ведущий сказ о традиционном кыргызском быте, о жизни пастухов на джайлоо". Автор статьи, думается, сознательно пишет слово голос с большой буквы, подчеркивая тем самым свое восхищение талантом человека, которому принадлежит этот действительно проникновенный Голос. "Фонетические данные Голоса, его интонации – неповторимы, глубоко индивидуальны. Голос немного глуховат, фразы, произносимые им, иногда стилистически неуклюжи; в словах звучит то легкая ирония, то доброе подтрунивание над тем, что видится в кадре, то Голос становится патетичен, и тогда под наплывом чувств он сбивается на краткие, как вздохи, восклицания", - восхищается Михалкович.

И все тот же Голос спутника жизни Клары Юсупжановой - Кубатбека Жусубалиева дополняет совместно созданный ими шедевр "Тигр задрал двух коров на джайлоо". "Традиционный сказитель должен так говорить, чтобы вещи и события, о которых идет речь, были предельно ощутимы, возникая перед мысленным взором зрителя", - отмечает профессор Михалкович.

Хрупкая внешне Клара-эжеке, судя по ее ролям и фильмам, была очень мощной и цельной натурой. Как заметил один из наших киноведов, все в ней было кыргызское: осанка, взгляд, движения. И в основном она снимала свои фильмы в тех местах, где создавался кыргызский культурный код, – в селах, на джайлоо.

Фильмы с ее участием, снятые ею самой ленты посмотрели и продолжают смотреть, без преувеличения, миллионы зрителей как в бывшем Союзе, в нынешнем Кыргызстане, так и за рубежом. Но, как считают киноведы, дело даже не цифрах и не в заслуженной славе. Клара Юсупжанова была и остается одним из самых искренних и честных режиссеров своей эпохи. Поэтому и все ее фильмы, как справедливо и точно отметил один из лучших кинорежиссеров Азии Актан Арым Кубат, сняты на века, они жизненные, цепляющие за сердце и все очень нежные.

- Франция – страна с самым большим количеством кинотеатров в мире. Французы привыкли смотреть фильмы разных стран. Несколько лет назад фильмы Клары показывали во Франции. Зрители восхищались кыргызским кинематографом. Людям, безусловно, хотелось узнать новую для них культуру, но, конечно, главную роль в показе сыграл большой талант режиссера. Изюминка ее фильмов в том, что в своих лентах она смогла создать, вызвать у зрителей такое ощущение во время просмотра, словно с ними разговаривают. Такое теплое отношение к зрителям сразу меняют их позицию, - сказала Евгения Звонкина, замечательный киновед и талантливый переводчик, профессор киноведения университета Париж-8. – Я постараюсь вновь организовать показ фильмов Клары-эже в Париже.

По словам Евгении Звонкиной, в Кыргызстане она сейчас работает в архиве, ее интересуют вопросы литературных сценариев, снятые и незаконченные ленты наших режиссеров. Ее очень заинтересовал незавершенный фильм Юсупжановой "Аэроплан", работу над которым она начала в конце 1980-х и в котором главным героем должен был стать самолёт Ан-2. Фильм, по задумке режиссера, обращается к теме защиты окружающей среды, взаимоотношений животного мира и людей. Такой интерес к экологии и животному миру делает проект фильма особенно современным. Но из-за распада СССР картина не была завершена. Режиссер сильно переживала из-за этого, ей так хотелось снимать…

- Кстати, о съемках этого фильма. В свое время меня назначили его директором и отправили в Чон-Алай в командировку на десять дней со съемочной группой, чтобы снять там один эпизод этой ленты. Главную роль должен был играть Кубат-байке. Мы поехали в Чон-Алай через Ташкент, - вспоминает Эрнест Абдыжапаров. – Перед отъездом меня предупредили, мол, не спорь с Кларой-эже. Выполняй все, что она будет говорить. Иначе будет большой скандал. Я тогда особого значения не придал этому наставлению. Но чуть позже я о нем вспомнил. Около Шымкента она вдруг говорит, что ей нужна какая-то труба, которую она видела здесь, возвращаясь из Москвы на поезде, и надо ее найти. Я ей возразил, мол, мы едем в Алай. И тут она разразилась гневом, дескать, кто я такой, чтобы перечить ей. Сказала, что будем искать трубу! Мы потеряли в бесполезных поисках целые сутки, объезжая Шымкент.

Но это еще не все. Приехали в Алай. Жили в небольшом доме у брата Кубата-байке, у которого семья, пятеро детей, и мы еще втроем в маленькой комнатушке. Я спросил оператора Сергея Ландо, когда начнем снимать. Когда пойдет снег, ответил. По сценарию герой падает с лестницы и на него должен падать снег. Ждем снега день, другой, третий, десять дней прошло, а снег как назло не идет. До нас валил не переставая. Командировочные закончились, время командировки истекло. Говорю Кларе-эже, надо уезжать. Она жестко в ответ: куда уезжать? Будем ждать снега!

До 28 декабря прождали, я уже больше не спорил, понял, что бесполезно. Мы за это время израсходовали не только все свои командировочные, но и съели все продуктовые запасы семьи. Группа-то была большая. А снега все не было, и когда он соизволил бы пойти, было ведомо только одному Аллаху. До Нового года оставалось всего ничего. Только тогда она отпустила меня.

Позже я осознал, что Клара-эже во время съемок была человеком абсолютно не из этого мира. Для нее созданный образ – это было все. В тот момент главное для нее было снять то, что она задумала, и была далека от всего житейского и даже резкой, если ее отвлекали. Хотя по характеру была добрым и искренним человеком.

И именно благодаря такой настойчивости и целеустремленности, если бы Союз не развалился, мы бы имели полнометражную художественную картину "Аэроплан". К сожалению, мы можем только вспоминать об этой незавершенной ленте. Клара-эже до последнего билась за то, чтобы получился этот фильм. Я с гордостью говорю сейчас, что был в какой-то момент рядом с таким великим режиссером, у которого есть чему нам всем поучиться.

Воспоминание режиссера Эрнеста Абдыжапарова еще больше оживило, полнее раскрыло образ, без преувеличения, выдающегося режиссера и киноактрисы Клары Юсупжановой. Она не только относится к элите кыргызской режиссуры и кинематографии, но и остается Личностью в истории страны.