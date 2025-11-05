Открытый чемпионат Узбекистана по хоккею стартует в Бишкеке

В Бишкеке на льду Городского катка стартует открытый чемпионат Узбекистана по хоккею. Турнир пройдет с 6 по 10 ноября и соберёт пять команд из Узбекистана и Кыргызстана, сообщает Prosports.kz.

В соревновании примут участие следующие клубы:

Из Кыргызстана: "СДЮШОРСИ Алга" и "Учур"

Из Узбекистана: "Хумо", "Шердор" и "Бинокор"

Подробное расписание стартовых игр в Бишкеке:

6 ноября, 19:30 – "Учур" (Кыргызстан) против "Хумо" (Узбекистан)

7 ноября, 19:30 – "Учур" – "Хумо"

9 ноября, 17:00 – "СДЮШОРСИ Алга" – "Хумо"

10 ноября, 19:30 – "СДЮШОРСИ Алга" – "Хумо"

Организаторы отмечают, что открытый чемпионат станет важной международной площадкой для команд Кыргызстана, предоставив возможность обменяться опытом с сильнейшими клубами Узбекистана и повысить уровень подготовки хоккеистов.

Команды проведут по несколько встреч друг с другом, чтобы определить сильнейших участников турнира. Для болельщиков организованы зрелищные трансляции и возможность лично посетить игры на катке в Бишкеке.

Чемпионат также станет подготовительным этапом для местных команд перед участием в международных соревнованиях, а тренеры команд подчеркнули важность турнира для оценки готовности игроков и тактической работы на льду.