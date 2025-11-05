Погода
В Бишкеке откроется Центр спортивной медицины и реабилитации "Мурок"

Федерация футбола Кыргызстана начала реализацию проекта по созданию Центра спортивной медицины и реабилитации "Мурок" в Бишкеке, сообщает akipress.com.

Центр будет оснащён современным оборудованием для диагностики, лечения и восстановления спортсменов различных видов спорта. Основной целью проекта является повышение уровня спортивной медицины в Кыргызстане, обеспечение профессиональной помощи атлетам и снижение риска травм.

В новом центре планируется проведение:

комплексной диагностики и обследований спортсменов,

лечебных и восстановительных процедур после травм и операций,

реабилитационных программ для восстановления физической формы и выносливости,

профилактических мероприятий для предотвращения спортивных травм.

Представители Федерации футбола подчеркнули, что центр станет важным инструментом подготовки национальных команд, поддержки профессиональных спортсменов и развития системы спортивной медицины в стране.

Центр будет доступен как для профессиональных спортсменов, так и для молодых атлетов, обучающихся в спортивных школах и секциях. Ожидается, что открытие "Мурока" значительно повысит качество медицинского обслуживания и реабилитации в кыргызском спорте.


URL: https://www.vb.kg/452262
Теги:
футбол, Кыргызстан
