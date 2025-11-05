В Бишкеке состоится чемпионат Кыргызстана по спортивной борьбе

С 25 по 28 декабря во Дворце спорта имени Кааба уулу Кожомкула в Бишкеке пройдёт чемпионат Кыргызстана по спортивной борьбе, сообщает Prosports.kz.

Организаторы турнира сообщили, что предварительные заявки на участие принимаются до 19 декабря включительно. Заявки, поданные после указанного срока, приниматься не будут.

Чемпионат станет ключевым событием в национальном календаре спортивной борьбы и позволит выявить сильнейших спортсменов страны в разных весовых категориях. Турнир также будет служить важной площадкой для отбора борцов на международные соревнования и укрепления подготовки национальной сборной.

Ожидается участие ведущих спортсменов из различных регионов Кыргызстана, а организаторы обещают высокий уровень организации и соревнований.