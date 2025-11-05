Погода
Сборная Кыргызстана по кыргыз курошу заняла третье место на Всемирных играх

- Самуэль Деди Ирие
Директор Государственного агентства физической культуры и спорта КР Казыбек Молдажиев провел торжественную встречу с борцами сборной Кыргызстана по кыргыз курошу, которые успешно выступили на II Всемирных играх национальных видов спорта, прошедших в октябре в Чебоксарах, Чувашская Республика, Россия.

Во встрече также приняли участие руководители и тренеры:

Улукбек Омурбеков, директор Дирекции по национальным видам спорта,

Рыскелди Шамиев, президент Федерации кыргыз курош,

Туратбек Тойчубеков, вице-президент федерации,

старший тренер сборной Азизбек Айтмурза уулу, а также другие спортсмены.

Молдажиев поздравил команду с успехами на международной арене и пожелал новых побед на будущих турнирах. В рамках встречи он вручил юбилейные медали "Кыргыз спортуна 100 жыл" Рыскелди Шамиеву и Туратбеку Тойчубекову за вклад в развитие национального спорта.

Результаты выступления сборной Кыргызстана:

1-е место – Толубай Шукуров (60 кг)

1-е место – Арлен Эстебесов (66 кг)

1-е место – Бактияр Мирлан уулу (+90 кг)

2-е место – Назарбек Космосбек уулу (72 кг)

1-е место – Мыктыбек Омурзак уулу (84 кг)

1-е место – Азизхан Мусабек уулу (90 кг)

По итогам соревнований сборная Кыргызстана заняла третье место в общем зачете, подтвердив высокий уровень подготовки и мастерство борцов.

Отметим, что это уже второе участие сборной Кыргызстана по кыргыз курошу на Всемирных играх национальных видов спорта, и команда продолжает демонстрировать стабильные результаты на международной арене.


