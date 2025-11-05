Погода
В Токмоке пьяный водитель напал на медперсонал и разбил окно в больнице

207  0
В Токмоке задержан водитель, устроивший дебош в приёмном покое городской больницы. Мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проявил агрессию, оскорблял медперсонал, нанёс врачу телесные повреждения и разбил окно. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Инцидент произошёл в ночь на 2 ноября около 00:40 в милицию обратилась медицинский работник Ж.М., 1974 года рождения, с заявлением о хулиганских действиях мужчины по имени Азамат. По словам заявительницы, он грубо нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью и разбил стекло оконной рамы приёмного покоя ЦОВП.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 (хулиганство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В соответствии со статьёй 96 УПК КР гражданин Ж.А., 1993 года рождения, был задержан и водворён в изолятор временного содержания. Назначены необходимые судебные экспертизы, следствие продолжается.

Как ранее сообщалось, примерно в 00:30 того же дня на трассе "Токмок – Кошой" инспекторы ОБДД остановили автомобиль "Toyota Ipsum" за рулём которого находился тот же водитель - гражданин Ж.А. Он, предположительно был в состоянии опьянения.

После доставления в больницу для медицинского освидетельствования мужчина вёл себя агрессивно и устроил беспорядок. По результатам служебного расследования инспекторы ОБДД привлечены к дисциплинарному наказанию допустивших данный инцидент.


Теги:
алкоголь, задержание, автомобили, врачи, Токмок
