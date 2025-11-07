Погода
В Узбекистане вводится "Семейный день" для развития внутреннего туризма

- Светлана Лаптева
В Узбекистане в целях развития туристического потенциала и внутреннего туризма, согласно указу президента страны, каждое воскресенье официально объявлено "Семейным днём". Инициатива призвана создать благоприятные условия для совместного отдыха семей, расширить возможности культурного досуга и способствовать активному изучению богатого историко‑культурного наследия страны.

"Семейный день" - это еженедельная инициатива, в рамках которой по всей стране организуются специальные программы и мероприятия для семейного отдыха. В воскресенье библиотеки, театры, музеи и другие культурные учреждения проводят тематические мероприятия, экскурсии, мастер‑классы и образовательные программы, ориентированные на посетителей всех возрастов.

В махаллях регулярно организуются вечера чтения, где дети и взрослые собираются вместе для обсуждения книг, обмена мнениями и укрепления культурных традиций. Эти мероприятия создают познавательную и дружескую атмосферу, способствуют сближению поколений и формированию интереса к литературе и искусству.

Расширение возможностей семейного отдыха играет ключевую роль в развитии внутреннего туризма Узбекистана. Страна обладает богатым историко‑культурным наследием, уникальными природными красотами и разнообразными туристическими объектами, которые создают все условия для интересных семейных путешествий и активного досуга.

От древних городов Самарканда, Бухары и Хивы до живописных гор, озёр и национальных парков - Узбекистан предлагает множество направлений для познавательного и активного отдыха. "Семейный день" стимулирует граждан открывать для себя новые места, знакомиться с историей своей страны и проводить время с близкими на свежем воздухе.

Инициатива "Семейный день" имеет многогранное значение:

  1. Укрепление семейных связей. Совместное времяпрепровождение помогает семьям сблизиться, укрепить традиции и создать позитивные воспоминания.
  2. Развитие культурного туризма. Регулярные культурные мероприятия повышают интерес к музеям, театрам и историческим объектам.
  3. Здоровый образ жизни. Активный отдых на природе, походы и экскурсии способствуют физическому и эмоциональному благополучию.
  4. Поддержка местной экономики. Рост внутреннего туризма стимулирует развитие гостиниц, ресторанов, сувенирных магазинов и транспортной инфраструктуры в регионах.

Министерство туризма и спорта, а также региональные управления культуры рекомендуют семьям активно использовать воскресенья для:

  1. посещения музеев, театров и культурных центров, где проходят специальные программы;
  2. участия в вечерах чтения и образовательных мероприятиях в махаллях;
  3. путешествий по историческим и природным достопримечательностям страны;
  4. организации пикников, походов и активного отдыха на свежем воздухе.

Источник: caravan-info.uz


