В Узбекистане вводится "Семейный день" для развития внутреннего туризма

В Узбекистане в целях развития туристического потенциала и внутреннего туризма, согласно указу президента страны, каждое воскресенье официально объявлено "Семейным днём". Инициатива призвана создать благоприятные условия для совместного отдыха семей, расширить возможности культурного досуга и способствовать активному изучению богатого историко‑культурного наследия страны.
"Семейный день" - это еженедельная инициатива, в рамках которой по всей стране организуются специальные программы и мероприятия для семейного отдыха. В воскресенье библиотеки, театры, музеи и другие культурные учреждения проводят тематические мероприятия, экскурсии, мастер‑классы и образовательные программы, ориентированные на посетителей всех возрастов.
В махаллях регулярно организуются вечера чтения, где дети и взрослые собираются вместе для обсуждения книг, обмена мнениями и укрепления культурных традиций. Эти мероприятия создают познавательную и дружескую атмосферу, способствуют сближению поколений и формированию интереса к литературе и искусству.
Расширение возможностей семейного отдыха играет ключевую роль в развитии внутреннего туризма Узбекистана. Страна обладает богатым историко‑культурным наследием, уникальными природными красотами и разнообразными туристическими объектами, которые создают все условия для интересных семейных путешествий и активного досуга.
От древних городов Самарканда, Бухары и Хивы до живописных гор, озёр и национальных парков - Узбекистан предлагает множество направлений для познавательного и активного отдыха. "Семейный день" стимулирует граждан открывать для себя новые места, знакомиться с историей своей страны и проводить время с близкими на свежем воздухе.
Инициатива "Семейный день" имеет многогранное значение:
Министерство туризма и спорта, а также региональные управления культуры рекомендуют семьям активно использовать воскресенья для:
