В Узбекистане вводится "Семейный день" для развития внутреннего туризма

В Узбекистане в целях развития туристического потенциала и внутреннего туризма, согласно указу президента страны, каждое воскресенье официально объявлено "Семейным днём". Инициатива призвана создать благоприятные условия для совместного отдыха семей, расширить возможности культурного досуга и способствовать активному изучению богатого историко‑культурного наследия страны.

"Семейный день" - это еженедельная инициатива, в рамках которой по всей стране организуются специальные программы и мероприятия для семейного отдыха. В воскресенье библиотеки, театры, музеи и другие культурные учреждения проводят тематические мероприятия, экскурсии, мастер‑классы и образовательные программы, ориентированные на посетителей всех возрастов.

В махаллях регулярно организуются вечера чтения, где дети и взрослые собираются вместе для обсуждения книг, обмена мнениями и укрепления культурных традиций. Эти мероприятия создают познавательную и дружескую атмосферу, способствуют сближению поколений и формированию интереса к литературе и искусству.

Расширение возможностей семейного отдыха играет ключевую роль в развитии внутреннего туризма Узбекистана. Страна обладает богатым историко‑культурным наследием, уникальными природными красотами и разнообразными туристическими объектами, которые создают все условия для интересных семейных путешествий и активного досуга.

От древних городов Самарканда, Бухары и Хивы до живописных гор, озёр и национальных парков - Узбекистан предлагает множество направлений для познавательного и активного отдыха. "Семейный день" стимулирует граждан открывать для себя новые места, знакомиться с историей своей страны и проводить время с близкими на свежем воздухе.

Инициатива "Семейный день" имеет многогранное значение:

Укрепление семейных связей. Совместное времяпрепровождение помогает семьям сблизиться, укрепить традиции и создать позитивные воспоминания. Развитие культурного туризма. Регулярные культурные мероприятия повышают интерес к музеям, театрам и историческим объектам. Здоровый образ жизни. Активный отдых на природе, походы и экскурсии способствуют физическому и эмоциональному благополучию. Поддержка местной экономики. Рост внутреннего туризма стимулирует развитие гостиниц, ресторанов, сувенирных магазинов и транспортной инфраструктуры в регионах.

Министерство туризма и спорта, а также региональные управления культуры рекомендуют семьям активно использовать воскресенья для:

посещения музеев, театров и культурных центров, где проходят специальные программы; участия в вечерах чтения и образовательных мероприятиях в махаллях; путешествий по историческим и природным достопримечательностям страны; организации пикников, походов и активного отдыха на свежем воздухе.

