Товарооборот между Кыргызстаном и Китаем растет в аграрном направлении

Заместитель председателя кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев встретился с делегацией во главе с заместителем председателя Народного политического консультативного совета провинции Ганьсу Китайской Народной Республики Хо Вэйпином.

По данным кабмина, в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем в агропромышленном секторе. Особое внимание было уделено взаимодействию в сфере производства семян овощей, фруктов и лекарственных растений. Провинция Ганьсу обеспечивает 70% производства семян в Китае и известна своими научно-исследовательскими институтами.

В связи с этим на встрече был обсужден вопрос борьбы с кустарником алтыгана-карагана в Суусамырской долине Кыргызстана. Обсуждались не только меры по устранению кустарников, захватывающих пастбища, но и возможность их переработки для производства кормов и удобрений путем создания совместного предприятия.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы обеспечения Кыргызстана специализированной китайской техникой для выращивания картофеля, обмена опытом и подготовки высококвалифицированных специалистов. В данном направлении специалисты соответствующих государственных органов двух стран начнут осуществлять соответствующую работу.

В ходе переговоров было отмечено, что сотрудничество в перечисленных сферах позволит увеличить объём товарооборота между двумя странами. По статистическим данным, товарооборот между Кыргызстаном и Китаем в 2024 году составил 23 млрд долларов, а за девять месяцев текущего года достиг 22 млрд долларов. Экспорт сельскохозяйственной продукции страны вырос на два процента.

