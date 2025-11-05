Выгодный тариф "О!Мамлекеттик" для госслужащих

Мобильный оператор О! продолжает заботиться о тех, кто служит стране, и напоминает о специальном тарифе "О!Мамлекеттик" для государственных и бюджетных служащих.
Мы ценим ваш труд и помогаем экономить! Всего за 250 сомов на 4 недели вы получаете расширенный пакет связи, созданный специально для сотрудников МЧС, МВД, учителей, врачей и всех работников государственных учреждений, кто работает на благо Кыргызстана.
"О!Мамлекеттик" – это больше возможностей для общения при минимальных затратах.
После быстрой проверки ваших данных тариф будет подключён автоматически. Продление происходит каждые 4 недели при наличии средств на счёте.
Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее об условиях тарифа – на сайте o.kg.