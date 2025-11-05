Выгодный тариф "О!Мамлекеттик" для госслужащих

Мобильный оператор О! продолжает заботиться о тех, кто служит стране, и напоминает о специальном тарифе "О!Мамлекеттик" для государственных и бюджетных служащих.

Мы ценим ваш труд и помогаем экономить! Всего за 250 сомов на 4 недели вы получаете расширенный пакет связи, созданный специально для сотрудников МЧС, МВД, учителей, врачей и всех работников государственных учреждений, кто работает на благо Кыргызстана.

Что входит в тариф "О!Мамлекеттик":

40 ГБ высокоскоростного интернета. Бесплатная раздача интернета – делитесь трафиком без ограничений! 20 минут для звонков на номера других сотовых операторов КР. Безлимитные звонки и SMS внутри сети О! Доступ к ТОП 40 ТВ-каналам.

"О!Мамлекеттик" – это больше возможностей для общения при минимальных затратах.

Подключите всего за пару минут:

Откройте приложение "Мой О!". Обновите его, если необходимо в Google Play или App Store. Перейдите в раздел "Моя связь" → "Тарифы" → "Специальные тарифы". Выберите "О!Мамлекеттик" и заполните простую форму.

После быстрой проверки ваших данных тариф будет подключён автоматически. Продление происходит каждые 4 недели при наличии средств на счёте.

О! – всегда рядом, всегда с народом!

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее об условиях тарифа – на сайте o.kg.