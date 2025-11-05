Погода
$ 87.35 - 87.73
€ 100.45 - 101.40

В Бишкеке мэрия вернула городу аптеку и участок на улице Боконбаева

160  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Управление по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек вернуло в муниципальную собственность объект, расположенный по адресу, улица Боконбаева, 144Б. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Помещение площадью 35 квадратных метров использовалось под аптеку и включает прилегающий земельный участок площадью 100 квадратных метров.

Ранее объект находился в пользовании частного предпринимателя. В результате проведенной разъяснительной работы имущество добровольно возвращено городу.

Мэрия Бишкека продолжает системную работу по выявлению и возврату муниципальных объектов с целью обеспечения эффективного и рационального использования городской собственности и защиты имущественных интересов столицы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452277
Теги:
земельный участок, Бишкек, аптека, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  