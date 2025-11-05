В Бишкеке мэрия вернула городу аптеку и участок на улице Боконбаева

Управление по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек вернуло в муниципальную собственность объект, расположенный по адресу, улица Боконбаева, 144Б. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Помещение площадью 35 квадратных метров использовалось под аптеку и включает прилегающий земельный участок площадью 100 квадратных метров.

Ранее объект находился в пользовании частного предпринимателя. В результате проведенной разъяснительной работы имущество добровольно возвращено городу.

Мэрия Бишкека продолжает системную работу по выявлению и возврату муниципальных объектов с целью обеспечения эффективного и рационального использования городской собственности и защиты имущественных интересов столицы.