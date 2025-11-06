Переведём Минэнерго под управление ГКНБ

В Кыргызстане утром и вечером ожидается снижение мощности подачи электроэнергии. При этом граждане при желании смогут перейти на безлимитный тариф, - обрадовал представитель ОАО "Национальные электрические сети Кыргызстана" Исабек Орозбаев. По его словам, для подключения к безлимитному тарифу необходимо обратиться в районное или городское предприятие электрических сетей по месту жительства.

Хорошо это или плохо? Что это вообще значит? А значит это только то, что граждане Кыргызстана в очередной раз разделены на богатых и бедных. И свет, получается, в Кыргызской Республике есть- даже в условиях катастрофического обмеления Токтогульского водохранилища.

Что это, как не введение в заблуждение президента страны? Как вообще комментировать этот крайне несправедливый постулат: свет есть, но – не для всех?

- Куда делась вода из Токтогулки? – этим вопросом народ задаётся всякий раз, когда энергетики снова и снова отчитываются о нехватке энергоресурсов. Народу никто ничего не объясняет. Рапортуют лишь: воды мало, но вы держитесь.

Кыргызский народ – в этом смысле народ уникальный. Он готов терпеть любые лишения, - при условии, если с ним, народом, по-человечески объяснятся, введут его в курс проблем и пообещают скорейшее их решение.

Ничего этого никто из чиновников делать не собирается. Самостоятельно разделили народ на богатых и бедных, повелели – "богатым – безлимитный свет, бедным – то, что останется с барского стола". Самый что ни на есть капитализм со звериной мордой. Совсем не та формация, которую строит Кыргызстан в современных реалиях и условиях.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступил резко против этой инициативы и раскритиковал действия министра энергетики Таалайбека Ибраева. Глава государства отметил, что подобные инициативы недопустимы в условиях дефицита электроэнергии и могут привести к социальному разделению в обществе. Садыр Жапаров поручил немедленно прекратить применение этого тарифа и принять исчерпывающие меры для обеспечения справедливого и равного доступа граждан к электроэнергии в зимний период.

Самое непостижимое здесь другое.

"Зимой мы не должны допустить отключений электроэнергии, - сказал на церемонии открытия РЭС в Нарыне Камчыбек Ташиев. – Мы не должны создавать трудности для населения. – И добавил: - Ведётся активная работа по восстановлению инфраструктуры. Мы вышли на этап, когда отрасль должна начать устойчивое развитие. Несмотря на то, что в этом году воды в водохранилищах меньше, зимой нельзя допустить отключений электроэнергии".

О том, что народ не должен зимой сидеть без света, постоянно говорит и глава государства Садыр Жапаров.

Минэнерго же не говорит вообще ничего. Не считает нужным объясняться с народом Кыргызстана. Просто делит его на богатых и бедных, вводя в заблуждение не только простых кыргызстанцев, но и президента. Официально – света нет. Фактически – он есть, но исключительно для платёжеспособных. Бессовестная дискриминация налицо.

Учитывая, что обеспечение населения электроэнергией независимо от статуса и толщины кошелька – вопрос политический и является проблемой национальной безопасности, а также принимая во внимание то, что министр энергетики не может и не желает по примеру первых лиц государства коммуницировать с народом Кыргызстана, - народ просит передать Минэнерго под управление ГКНБ. Хотя бы на время отопительного сезона.

Глава ГКНБ, в отличие от министра энергетики, искренне переживает о том, как будет зимовать простой кыргызской народ, и не считает ниже своего достоинства по-человечески поговорить с народом и объяснить ему суть и перспективы происходящих изменений.

А главное – в ГКНБ чётко понимают: простой народ должен быть максимально избавлен от тягот и лишений. Он и так уже натерпелся.