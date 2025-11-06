Узбекистан готов закупать свежие фрукты из Афганистана

Чиновники движения "Талибан" в провинции Балх сообщили, что губернатор Сурхандарьинской области Узбекистана Улугбек Касимов заявил на встрече с губернатором Балха Мохаммадом Юсуфом Вафой о готовности области закупать все свежие фрукты из Афганистана и/или отправлять их в третьи страны.
Касимов отметил, что президент Узбекистана предоставил им все полномочия для сотрудничества с афганской стороной в этом вопросе.
"Мы готовы закупить все свежие фрукты из Афганистана или экспортировать их в другие страны по нашим маршрутам", - сказал он.
Губернатор Сурхандарьинской области добавил, что афганские фрукты могут экспортироваться в другие страны по воздушным и железнодорожным маршрутам, а Узбекистан готов выступить надёжной транзитной площадкой.
Узбекские СМИ пока не комментировали эту информацию.
Афганские фрукты продолжают портиться из-за закрытых границ с Пакистаном, что ежедневно приводит к потерям торговцев на сумму около одного миллиона долларов.