"Я в ЖК КР выступаю на русском в знак уважения к другим национальностям"

Кожокулову Гулю Акматкуловну кыргызстанцам представлять не нужно. Она - известный общественный деятель, официально депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VII созыва от политической партии "Бүтүн Кыргызстан" (с 2021 года). Член Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту.

Специально для читателей издание "ВЭС 24" побеседовало с Гулей Акматкуловной и обсудили то, что волнует всех кыргызстанцев: образование, борьбу с коррупцией, бездействие чиновников, - словом, получился честный диалог, который, надеемся, поможет лучше понять работу депутата и его ответственность перед избирателями.

"Мне не нравилось, когда мы несколько недель обсуждали вопрос тонировки автомобилей"

- Жогорку Кенеш завершил свою работу досрочно, но без малого четыре года работы - это тоже большой срок и повод подвести итоги деятельности парламента. Что важного за это время было сделано депутатами 7-го созыва и на что не хватило времени?

- Вкратце ответить на этот вопрос достаточно сложно, потому что были и плюсы, и минусы, но в целом проделана достаточно большая и серьезная работа, о чем свидетельствуют изменения, которые сегодня происходят в Кыргызстане. В положительном плане усилена ответственность должностных лиц, принят большой антикоррупционный пакет законов, нельзя путать государственный карман с частным или со своим личным. Это требования нашего общества, которое больше не хочет терпеть коррупцию, как и бездействие. Люди хотят видеть конкретные результаты работы тех или иных чиновников. Мы видим, как обновляется состав исполнительной власти - в Кабинете министров сейчас много молодых людей. Молодежь в целом стала более активной, она не просто наблюдает за происходящими процессами, но и активно участвует в общественно-политической жизни страны. Те же блогеры замечают любые промахи и тут же на них реагируют.

Следует отметить, что принят новый Конституционный закон о выборах, который будет применяться уже в процессе избрания новых депутатов. Положительным моментом, конечно, является тот факт, что усилена ответственность за преступления, связанные с домашним насилием, т.е. совершаемые в отношении женщин и детей. Многие вопросы стали легализованы, женщины стали больше об этом заявлять. Это очень важный шаг, потому что семья - ячейка общества, это именно та основа, на которой строится наше государство, и эта основа должна быть здоровой, и поэтому в семье не должно быть насилия.

Усилена ответственность лиц, посягающих на наших врачей и учителей, их чести и достоинства при исполнении ими служебных обязанностей. Наши врачи и учителя не должны подвергаться каким-либо оскорблениям, унижениям и даже избиениям.

На мой взгляд, мои коллеги очень хорошо поработали и в части налогового законодательства с учетом широкого спектра мнений наших предпринимателей, прежде всего малого и среднего бизнеса.

Неоднократно я поднимала вопросы материального обеспечения наших военнослужащих, особенно пограничников в отдаленных районах, служащих погранзастав. У них на самом деле были очень скромные заработные платы, хотя они несут службу в тяжелейших условиях. Недавно этот вопрос решился Кабинетом министров Кыргызской Республики. Решен вопрос служебного приобретения жилья военнослужащими, в котором они проживали 20 лет и более, исполняя свой служебный долг.

Что касается недостатков, они тоже были, не буду скрывать. Мне не нравилось, когда мы несколько недель обсуждали вопрос "тонировки автомобилей". Это вопрос, которому не следовало бы придавать статус закона, его спокойно мог решить сам Кабинет министров путем принятия Постановления правительства. То же самое касается "казино" и многих других вопросов, которые должны регулироваться Кабмином. Просто нужно исполнительной власти больше самостоятельности.

Не буду скрывать, мы допустили грубейшую ошибку, когда решали вопросы об образовании в части питания в дошкольных учреждениях.Было принято решение, что в детских садах питание детей полностью ложится на плечи родителей, то есть государство сняло с себя эту ответственность. Но все забывают о том, что детские сады и социальные учреждения достаточно уязвимы. Молодые семьи, которые только встают на ноги, многие из них живут на съемных квартирах, не всегда могут платить за питание детей в детских садах. Наши многодетные семьи, у которых в детских садах по двое-трое детей, очень для них накладно, здесь государство, конечно, должно оказать им подспорье, тем более что это касается здоровья подрастающего поколения. Малышам необходимо диетическое питание: каши, супы и т.п. Эти вопросы были четко отлажены, а теперь, когда мы внесли изменения, государство как бы снимает с себя ответственность в этой части. Для меня это достаточно болезненный вопрос, как и многие другие вопросы социального плана.

"Функционала у парламента вполне достаточно, просто его нужно правильно применять"

- Как Вы считаете, тех полномочий, которые у Вас были, достаточно для решения ключевых задач государства, учитывая, что помимо написания законов парламент все же контролирует работу Кабмина, требуя отчетов по деятельности правительства?

- В какой-то степени полномочия депутатов были урезаны, сейчас мы не принимаем участия в назначении министров, мы только утверждаем их кандидатуры, но не надо забывать, что и в Конституции КР, и регламенте Жогорку Кенеша прописаны контрольные функции депутатов. Это очень значимо. Но опять же эти функции не всегда исполнялись, то есть контроля со стороны депутатского корпуса было недостаточно. Например, когда принимается тот или иной закон, через полгода депутаты вправе проконтролировать, как он исполняется, проверить, насколько он рабочий, но именно в этой части мы до конца не доработали.

Что касается назначения министров и других чиновников, я считаю, что Кабмин и президент вправе самостоятельно формировать свою команду, но при этом депутаты должны спросить с них, что сделано. Сейчас, к сожалению, зачастую эти вопросы выливаются в критику, а нам нужна конструктивность. Критиковать каждый может, а предложить какие-то решения - нет. Этого нам пока не хватает, а нужно чаще требовать с представителей исполнительной власти исполнения их конкретных обязанностей. Да, некоторые чиновники иногда не полностью изучают законы и даже свои должностные полномочия, т.е. относятся к своей работе не с полной ответственностью поверхностно. Все же функционала у парламента вполне достаточно, просто его нужно правильно применять, наличие контрольных функций уже говорит о том, что у депутатов есть серьезные полномочия, определенные Конституцией Кыргызской Республики.

- Вы хорошо владеете государственным языком, об этом мы слышали от Ваших коллег, но вы практически единственная из депутатов в седьмом созыве ЖК КР, кто в стенах парламента не только говорит на официальном языке, но и отстаивает его позиции. Почему?

- Кыргызский - мой родной язык, но, честно скажу, и русский тоже. Я выросла на нем, это язык Дружбы, который признан не только ООН, но другими международными организациями. Например, в Европарламенте есть синхронный перевод на русский язык. Многим людям он открывает доступ к мировой литературе, науке, и многим знаниям. Это язык Межнационального общения и Единения. Кроме того, я считаю, что русский язык - еще и наша история, которую мы не должны забывать. Чем чаще мы будем к ней возвращаться, тем лучше будем относиться друг к другу.

Я в парламенте выступаю на русском языке в знак уважения к людям разных национальностей, проживающих в нашей стране, а их более восьмидесяти. Так получилось, что в седьмом созыве Жогорку Кенеша - впервые в истории парламента Кыргызстана - не было ни одного представителя славянских национальностей, поэтому в знак уважения я говорю на нашем официальном языке. Мои коллеги это прекрасно понимают, и я хотела бы поблагодарить и депутатов, и спикера парламента, которые не препятствуют мне в данном вопросе, уважая мою позицию. В нашей Конституции русский язык имеет официальный статус, и его тоже необходимо соблюдать и уважать.

Предавая забвению и переписывая свою историю, невозможно создать ничего нового

- Сегодня на постсоветском пространстве одним из трендов становится так называемый пересмотр исторических фактов, касающихся Великой Отечественной войны и советского периода бывших республик СССР в целом. Как вы относитесь к данным процессам?

- Сказать, что отрицательно - ничего не сказать. Я этого категорически не приемлю, особенно в том, что касается Великой Отечественной войны. Фактически в каждой семье наших кыргызстанцев хранится память о родных и близких, которые участвовали в ВОВ или трудились в тылу. Тысячи семей в нашей стране пережили боль утраты, и забывать этого никто не вправе. Мою семью война очень близко коснулось: два старших брата моего папы Кожокулов Суюнтай и Кожокулов Оскон пропали без вести в первый год ВОВ, но мы до сих пор храним память о них. И похожие истории есть во многих семьях.

Отдельная история - дети войны, многие из которых не были обласканы своими родителями, потому что родители погибли или пропали без вести. Эти дети в один миг повзрослели, многие в 11–12 лет встали у станков или пахали в поле. Девчонки пряли пряжу и вязали носки, шапки, шарфы и отправляли на фронт, время было такое - все ради фронта, ради Победы. И они победили. Благодаря их самоотверженной работе страна тоже смогла выстоять. Это была победа единого советского народа, того народа, который, победив фашизм, восстанавливал страну, возводил города, заводы и фабрики, осваивал целину, покорил космос, строил БАМ, рыл каналы, строил школы, сажал сады. Это наша общая история героического прошлого, и мы не имеем права одним махом перечеркнуть и забыть. Мы же не в одночасье оказались в 21-м веке, а прошли долгий путь, включающий, в том числе и советский период.

Я часто, особенно когда встречаюсь с молодежью, говорю о том, что надо перечитывать классику, в том числе нашего Чингиза Айтматова. У него каждая строка пропитана историческими моментами. Он говорил, что "у человека можно забрать богатство, дом, землю, но память не отберешь". И это самое главное. Мы не "манкурты".

- Сейчас некоторые молодые люди говорят, мол, если бы Гитлер победил, жили бы мы сейчас, как в Европе, что Вы об этом думаете?

- На мой взгляд, это немножко извращенные представления. История не терпит сослагательного наклонения, конечно, можно строить догадки и предположения, что бы могло быть в том или ином случае, но надо исходить из объективных фактов. А они заключаются в том, что Гитлер видел своей целью истребление и порабощение многих народов, в том числе проживавших на тот момент на территории СССР. И только благодаря Победе в Великой Отечественной войне, которую, повторюсь, ценой миллионов человеческих жизней достиг весь советский народ, сегодня на земле живут кыргызы и казахи, узбеки и белорусы и многие-многие другие народы. Мы остались теми, кто есть, - мы кыргызы со своими корнями, со своей древней историей, национальными традициями, со своим родным языком, кыргызским.

В историческом музее на Красной площади в Москве между первым и вторым этажами висит большая картина, которая называется "Киргизы спускаются с Енисея". Это знаменитое полотно, которое показывает, насколько у нас древняя и интересная история. А куда мы денем или спрячем подписанное соглашение с Царской Россией Курманжан Даткой. Наша Датка определила, с кем нам быть.

Я считаю, что, предавая забвению и переписывая свою историю, невозможно создать ничего нового. Уважение и почитание своих корней, своего исторического прошлого - это основа для созидания. Вообще, я ценю в людях созидательные качества. Потому что именно созидатели прокладывают дорогу в будущее, и чем больше таких людей, тем крепче государство и успешнее народ. У нынешней молодежи своя миссия - оставить свой след в истории, но при этом сохранить и не позволить перечеркнуть то наследие, которое оставили наши предки.

О мигрантах и тестах

- Сейчас миграция - одна из самых обсуждаемых тем, и внутри Кыргызстана, и на двустороннем уровне, и в рамках ЕАЭС. Какие Вы видите проблемы в этой сфере и какими могут или должны быть пути их решения?

- Процессы миграции происходят во всем мире, и их порой очень сложно законодательно регулировать. Во многих странах мира миграционное законодательство имеет очень жесткие рамки.

Что касается нашего Евразийского сотрудничества, я как сопредседатель межпарламентской комиссии Жогорку Кенеша КР и Госдумы РФ могу сказать, что данная тема обсуждается на каждом нашем заседании. Мы включили вопросы миграции вне повестки, чтобы рассматривать их на постоянной основе. Не буду скрывать, для Кыргызстана эти вопросы в числе наиболее значимых, учитывая, сколько наших соотечественников - преимущественно молодых людей в самом рассвете сил - выезжают на работу в Российскую Федерацию. Нельзя не отметить, что кыргызстанцы, как граждане страны, входящей в ЕАЭС, имеют определенные преференции по сравнению с гражданами других стран, но изменения российского миграционного законодательства затронуло и их тоже. Поэтому, когда в Госдуме принимался последний пакет документов в отношении трудовой миграции, мы с российскими коллегами обсуждали практически каждый пункт. Да, исходя из вопросов безопасности, любое государство имеет право принимать регулирующие меры по сокращению нелегальной миграции, но тут главное, как говорится, "не выплеснуть с водой ребенка", поэтому, на мой взгляд, регулирование должно быть точечным, а не массовым.

Какие плюсы имеют наши граждане - кыргызстанский врач или учитель в России могут работать по специальности. К примеру, в Европе это практически невозможно, там нужно пройти курсы, подтвердить диплом и т.д. Это очень сложный и долгий процесс.

Сейчас актуальным является вопрос сдачи тестирования по русскому языку при трудоустройстве в России. Мы не оспариваем такое решение российской стороны, но предлагаем, во-первых, организовать процесс сдачи тестирования в нашей стране, например на базе Кыргызтеста. Почему это важно? Потому что, приезжая в Россию, наши граждане, прежде чем устроиться на работу, должны сдать экзамен, а это требует времени, в течение которого им нужно оплачивать жилье, проезд и т.д. Если они будут сдавать тест еще до выезда, то элементарно сэкономят время и средства и по приезде смогут сразу начинать работать.

Во-вторых, мы обсуждаем вопрос создания у нас на базе вузов или того же Кыргызтеста совместных центров по изучению русского языка, которые будут выдавать нашим гражданам сертификаты, аккредитованные в России. Придумывать ничего не надо, просто нужно узаконить эту инициативу и начинать ее реализовывать, чтобы люди не испытывали лишних проблем. Я думаю, что и российской стороне будет легче, не нужно будет заниматься обучением и адаптацией. Некоторые оппоненты данной инициативы говорят, что тут возможны какие-то коррупционные схемы, но, на мой взгляд, обе стороны заинтересованы в том, чтобы их исключить. Тем более что сами наши граждане будут заинтересованы в том, чтобы знать русский язык, соблюдать законы и правила страны проживания, осознавая, что в этом случае ему будет значительно проще найти работу и зарабатывать деньги.

Я надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос решится. Тем более что недавно глава нашего государства Садыр Жапаров обратился к Владимиру Путину по вопросу создания единого Евразийского образовательного пространства. Это прекрасная инициатива - в рамках единого пространства вообще отпадет необходимость сдавать какие-либо языковые тесты.

Не стоит забывать, что наша молодежь выезжает в Россию не только на заработки, много молодых ребят и девушек учатся в российских вузах. И меня радует, что наши граждане, учатся они в РФ или работают, со временем возвращаются на родину с прекрасным багажом знаний и опыта, все они целеустремленные, все они - будущие созидатели.

- Миграцию, как и образование, в Кыргызстане и в других странах Центральной Азии рассматривают как "мягкую силу" России. В рамках межпарламентской комиссии насколько хорошо Вас слышат?

- Честно скажу, прекрасно слышат. Межпарламентская комиссия эффективно работает. Два года назад при посольстве КР в Москве при содействии наших российских коллег открылся центр кыргызского языка, открыли небольшой театр, литературный центр Чингиза Айтматова. Центры открываются и в других регионах опять же при содействии наших коллег из Госдумы. В Российском университете дружбы народов (РУДН) открыли факультет кыргызского языка, где уже и студенты россияне изучают кыргызский язык. Это говорит о том, что мы лучше узнаем друг друга, идет культурное и гуманитарное взаимопонимание, и это замечательно.

Как не разрушить образование?

- На сегодняшний день вопрос реформирования системы образования в Кыргызстане - это триггер общественного недовольства, что Вы думаете о причинах складывающейся в образовании ситуации? И что нужно предпринять, чтобы окончательно ее не разрушить?

- Вы правы, отношение общественности к реформам системы образования неоднозначное. Скажу прямо, несмотря на то, что мои дети уже выросли и получили образование, мне больно смотреть на то, что происходит в нашей стране в этой сфере. Образование - это основа всего государственного устройства, основа всех общественных процессов. Это не просто набор определенных знаний, это еще и приобретение навыков коммуникации и взаимодействия, воспитание, которое нельзя сбрасывать со счетов. На уровне государства это долгосрочная инвестиция в наш национальный генофонд. И как мы взрастим подрастающие поколения наших граждан, так и будет развиваться наша республика в будущем.

Возможно реформы, которые происходят сегодня в образовании, на самом деле необходимы. Но я не увидела глубокого анализа, на основе которого их проводят. Я не увидела, что сообщество учителей к ним было готово. Нужно было вначале запустить экспериментальный пилотный проект на уровне отдельных учебных заведений или пусть даже одного региона, посмотреть на результаты и только затем принимать решения по реформированию.

Конечно, любая реформа вызывает критические замечания, но в данном случае претензии вполне обоснованы, учитывая, что в процессе перестройки системы образования мы лишаемся нашего главного потенциала - учителей. Я считаю, что не должно было быть такого трафаретного подхода к педагогам. Чтобы взрастить профессионального учителя, нужны десятилетия. Учитель - это не просто специалист, который учит читать и писать, это воспитатель, наставник, психолог. Он должен не просто уметь грамотно взаимодействовать с ребенком, которая приходит в школу с еще не окрепшей психикой, но и научить его правильной коммуникации с окружающим миром. Любой родитель, отдавая своего ребенка в школу, ждет именно такого результата. Поэтому я думаю, что, принимая государственные решения по реформированию, нужно прежде всего спросить мнение педагогов. Не прислушиваться к их мнению - большая ошибка.

О маме и жизненных принципах

- Мы знаем Вас как активного депутата и опытного юриста, но хотелось бы узнать о ваших увлечениях, о человеческих принципах, которые наверняка оказывают влияние на Вашу трудовую и общественную деятельность…

- Прежде всего я очень ценю, что мама еще рядом со мной, ей 96 лет. Во всех моих начинаниях, во всех моих жизненных моментах она всегда присутствует и всегда меня поддерживает. Ее зовут Жибек, ее имя переводится как шелк. Ее имя ей подходит на 100%. Она очень хрупкая, нежная, тонкая, как сам "шелк", но в то же время если натянуть шелковую нить, то она становится очень прочной и сильной. Так и моя мама, сколько бы в жизни ни было перипетий, она остается силой и стеной. Той стабильностью, которую в каждой матери ищут ее дети. Она лучшая, и мы - дети - этого лучшего у нее по чуть-чуть взяли, я бы хотела быть, как мама, это настолько мудрейший человек. Папы, к сожалению, сейчас с нами уже нет, но именно он вложил в меня уверенность в себе, веру в свои силы. Я стала такой, какая я есть прежде всего благодаря моим родителям и моей семье в целом. И моим детям. А сейчас и внуки тоже меня иногда воспитывают. На самом деле разные поколения друг у друга учатся, дети у нас, мы - у детей. Это и есть преемственность, и это очень важно.

Для меня много значила и школа - одноклассники и учителя, однокурсники и мои подруги, мои коллеги, с которыми много лет проработала в прокуратуре, сейчас коллеги по парламенту. Я их всех ценю и всем им благодарна, потому что я у каждого из них по чуть-чуть чему-то учусь. Как говорится, "век живи, век учись". У меня шикарные учителя по жизни.

- Какова Ваша жизненная философия? Какой у вас основной жизненный принцип?

- Мой основной жизненный принцип - это уважение ко всем людям и признание всех, с кем я общаюсь. Справедливость - это тоже один из моих главных жизненных принципов. Я очень ценю в людях порядочность. Мне кажется, что порядочность - это и честность, и справедливость, и уважение. Это качество формируется в человеке с рождения, оно воспитывается начиная с уважения к старшим и со временем впитывает в себя много-много разных нюансов, прорастает глубоко в человека корнями и упорядочивает его во всем. Я также ценю в людях профессионализм и уважаю чувство юмора, люди, обладающие этим качеством, на мой взгляд, приятны и легки в общении.

Хотелось бы отметить, что порядочность от семьи, а профессионализм приходит с опытом, с ним не рождаются.