"Август" в Бишкеке

"Мы хотим, чтобы зрители в Кыргызстане почувствовали, что это не просто фильм о войне, это кино о нас, о человеческих судьбах и благодарности за мир, который достался такой огромной ценой", – Никита Высоцкий, режиссер

Фестиваль российского кино в Кыргызстане начался… в Беларуси, где летом 1944 года советским контрразведчикам под руководством Сергея Безрукова предстоит раскрыть ячейку противников-коллаборационистов.

Фильм "Август" Никиты Высоцкого – это не просто военная драма и очередной ремейк "Рядового Райана" на новый лад. Как рассказал нашему изданию сам режиссер – "это в первую очередь фильм о людях, о вечном стремлении человека к истине. Когда человек находит правду, он становится сильнее, он становится настоящим. В этом смысле фильм соединяет прошлое и сегодняшний день, ведь и сейчас нам нужно уметь отличать истину от лжи".

Высоцкий создает атмосферу, в которой война – не просто фон, а неотвратимая реальность, которая как проявитель Хромова заставляет каждого из героев выбирать между черным и белым, между "айн-цвай-полицай" и выдернутой чекой гранаты в окружении. Так и получился фильм не о боях и присягах, а о людях. О тех, кто даже перед лицом смерти каждый раз выбирал защищать Родину.

При этом герои не выглядят шаблонными или надуманными, наоборот, за каждым чувствуется сила и правда, которой часто не хватает современному кино. А ведь бок о бок с маститыми титанами кинематографа, сюжетную линию раскручивают на себе и куда более свежие лица – Табаков младший, Роман Васильев, Никита Кологривый и Кирилл Кузнецов.

Есть только миг между прошлым и будущим

Это не первая экранизация романа Богомолова "Момент истины", но, возможно, первая удачная – несмотря на некоторые расхождения с сюжетом оригинала. Именно этот фильм заставляет задуматься: что мы сегодня знаем о тех, кто подарил нам мир? Сможем ли мы поделиться этим знанием – и так, чтобы его приняли, а не отбросили на обочину истории за ненадобностью? С окончания Великой Отечественной войны прошло 80 лет, и перед нами встает вопрос, как не просто сохранить мертвую память на страницах энциклопедий, а передать ее живой потомкам.

Первым поколением были те, кто рос на рассказах родителей, бабушек и дедушек. Те, кто своими руками перебирал ордена на гимнастерке, старые письма и редкие фотографии. Потом пришли те, кто вырос на книгах и фильмах – "Материнское поле", "В бой идут одни "старики"", "А зори здесь тихие", "Офицеры" … А что остается нынешнему поколению? TikTok?

Мы живем в непростое время, когда та самая "сволочь, которая пилит лобзиком подлости" снова подняла голову и пилит-пилит-пилит – через соцсети, с экранов, со страниц переписанных учебников, из стримов в Дваче и даже с трибун Европарламентов. И пусть сложные времена рождают сильных людей, чтобы держать удар, нужно иметь твердую почву под ногами – и это память, тот самый культурный код и история, которые нас объединяют.

Символично и правильно, что в год 80-летия Великой Победы выходит такой фильм. Символично и правильно, что он открывает программу кинофестиваля в Бишкеке. В те далекие годы кыргызстанцы и русские бок о бок громили захватчиков на подступах к Москве, у стен Ленинграда, в битве за Сталинград, на Курской дуге, на просторах Украины, Белоруссии, Прибалтики, на территории Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии и Германии. Та победа была одна на всех. И память сегодня у нас тоже одна.

На премьерном показе зрители это прочувствовали. Создателям ленты удалось достучаться, задеть тот самый нерв… После финальных титров в зале долго не смолкали аплодисменты.

Молодое поколение не проймешь нотациями и запыленными библиотечными книгами, с ними нужно говорить на их языке – и кино может стать той ниточкой, которая объединит нас. Напоминая, что такое война – и почему мир без нацизма и "больше никогда" стоят того, чтобы сражаться. Тогда и сегодня. Да, не любое кино, но такое как "Август" – точно.