Ражабали Шайдуллаев проведёт третий титульный бой за семь месяцев

Кыргызстанский боец Ражабали Шайдуллаев (16–0) продолжит свою доминирующую серию в Японии - он проведёт вторую защиту чемпионского титула в престижной организации Rizin Fighting Federation, сообщает Prosports.kz.

Бой состоится 31 декабря в Токио, где Шайдуллаев встретится с местным фаворитом Микуру Асакурой (19–5). На кону - чемпионский пояс в весовой категории до 66 кг, который принадлежит кыргызстанцу.

Путь к титулу

Шайдуллаев ворвался в мировую арену в этом году, завоевав титул 4 мая, когда эффектно нокаутировал бразильца Клебера Койка. Уже через четыре месяца, 28 сентября, он доказал, что звание чемпиона не случайно - в первой защите пояса кыргызский спортсмен нокаутировал россиянина Виктора Колесника всего за 33 секунды. Этот бой произвёл сильное впечатление на зрителей и экспертов, а видео стремительного нокаута собрало сотни тысяч просмотров.

Теперь Шайдуллаев готовится к третьему чемпионскому бою за семь месяцев, что подчеркивает его феноменальную активность и уверенность в своих силах.

Соперник: японская звезда Микуру Асакура

Асакура - один из самых популярных бойцов Rizin и местный кумир. Он одержал две громкие победы подряд: 4 мая техническим нокаутом победил Чихиро Сузуки, а 27 июля - раздельным решением судей одолел Клебера Койка, что позволило ему стать официальным претендентом на титул.

Бой против Шайдуллаева станет для Асакуры возможностью вернуть пояс Японии, а для кыргызстанца - шансом ещё раз доказать, что он один из лучших бойцов лёгкого дивизиона в Азии.

Детали турнира

Дата: 31 декабря 2025 года

Место: Токио, Япония

Организация: Rizin Fighting Federation

Весовая категория: до 66 кг

Титул: чемпионский пояс Rizin

Прогнозы и ожидания

Известные менеджеры и эксперты боёв отмечают, что Шайдуллаев обладает потенциалом выйти на уровень UFC, крупнейшей бойцовской лиги мира. Его безупречный рекорд (16 побед, 0 поражений), нокаутирующая мощь и хладнокровие в бою делают его одной из самых перспективных звёзд азиатских единоборств.

Бой Шайдуллаева и Асакуры обещает стать одним из главных событий новогоднего турнира Rizin и привлечь внимание болельщиков не только из Азии, но и со всего мира.