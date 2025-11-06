Алмаз Акун стал чемпионом мира XFC в Италии

Кыргызстанский спортсмен Алмаз Акун одержал победу на чемпионате мира по смешанным боевым искусствам (ММА) по версии XFC, который проходил с 30 октября по 2 ноября в Риме (Италия), сообщает Prosports.kz.

Победа на мировом уровне

Турнир XFC собрал сильнейших бойцов из десятков стран. Кыргызстан на соревнованиях представляли Алмаз Акун и Бакыт Кадыров. В поединках по грэпплингу Акун продемонстрировал высокий уровень мастерства и уверенно прошёл всех соперников, став чемпионом мира и обладателем пояса XFC.

Второе место для Кыргызстана

Его соотечественник Бакыт Кадыров также успешно выступил, дойдя до финала и завоевав серебряную медаль. Это стало значительным достижением для кыргызской команды, которая завершила турнир с двумя наградами.

Значение победы

Успех Акуна и Кадырова подтвердил растущий уровень подготовки кыргызских бойцов и их способность конкурировать с представителями ведущих мировых школ единоборств. Турнир XFC считается одной из престижных международных платформ, где выступают перспективные бойцы со всего мира.

Победы кыргызстанцев в Италии стали очередным подтверждением того, что отечественные спортсмены уверенно заявляют о себе на мировой арене.