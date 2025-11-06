Погода
Назначен новый начальник ГУОБДД МВД КР

133  0
- Бакыт Басарбек
В МВД Кыргызской Республики состоялось коллегиальное заседание с участием руководителей органов внутренних дел. На повестке дня было рассмотрено текущее состояние дел в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. По итогам заседания принято решение о внесении кадровых изменений в руководящий состав, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, начальником Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД назначен полковник милиции Азенбек Козукеев.

Ранее он возглавлял Управление внутренних дел Таласской области и имеет многолетний опыт службы в органах внутренних дел. За годы работы зарекомендовал себя как дисциплинированный, организованный руководитель. Под его руководством в регионе были достигнуты положительные результаты в обеспечении общественной безопасности и законности.


Кыргызстан, ГУОБДД
