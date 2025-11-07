Погода
В долине Ак-Сай ведётся строительство водохранилища Чокмор-Ата

126  0
- Светлана Лаптева
В Тонском районе Иссык-Кульской области ведутся работы по обеспечению сел Ак-Сай и Торт-Куль чистой питьевой и оросительной водой. Данный вопрос был поднят делегатами из Болот Мамбетовского айыл окмоту на III Народном курултае, прошедшем в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В рамках этого проекта в селе Ак-Сай прокладывается 7 км водопровода для подачи чистой питьевой воды, а в селе Торт-Куль проводится капитальный ремонт существующих водопроводных сетей. Эти проекты включены в приоритетный список.

Кроме того, в долине Ак-Сай ведётся строительство водохранилища Чокмор-Ата ёмкостью 1,4 млн м³. После его ввода в эксплуатацию улучшится водоснабжение для орошения 1854 гектаров земли, и дополнительно будет освоено ещё 150 гектаров. В результате повысится урожайность сельскохозяйственных культур и доходы местных жителей.

Также проводится полная реконструкция БСР в селе Тогуз-Булак, в рамках которой будет обеспечено водоснабжение для 500 хозяйств.

Отметим, на 2025 год Министерством утвержден план мероприятий из 410 пунктов, составленный по обращениям делегатов III Народного курултая. Из них 50 мероприятий (12%) выполнены, 360 (88%) находятся в стадии реализации, неисполненных мероприятий нет.

Большинство обращений касаются вопросов ирригации (60%) и обеспечения населения питьевой водой (23%). Эти стратегически важные направления находятся в процессе реализации.


