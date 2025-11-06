Погода
$ 87.32 - 87.78
€ 100.45 - 101.40

Футбольный матч в Караколе отменён из-за сильного снегопада

83  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Матч чемпионата по футболу, который должен был пройти в городе Каракол, был отменён из-за сильного снегопада, сообщает AKIPRESS.COM.

По данным организаторов, осадки шли в течение нескольких часов, что сделало игровое поле непригодным для проведения встречи. В связи с этим было принято решение о переносе матча на более позднюю дату.

Отмечается, что погодные условия стали серьёзной проблемой не только для спортсменов, но и для зрителей, которые планировали посетить стадион. Организаторы заверили, что все билеты останутся действительными, а точная дата проведения матча будет объявлена дополнительно.

Это уже не первый случай в этом сезоне, когда погодные условия влияют на проведение матчей в Кыргызстане, особенно в горных регионах страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452299
Теги:
Каракол, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  