Футбольный матч в Караколе отменён из-за сильного снегопада

Матч чемпионата по футболу, который должен был пройти в городе Каракол, был отменён из-за сильного снегопада, сообщает AKIPRESS.COM.

По данным организаторов, осадки шли в течение нескольких часов, что сделало игровое поле непригодным для проведения встречи. В связи с этим было принято решение о переносе матча на более позднюю дату.

Отмечается, что погодные условия стали серьёзной проблемой не только для спортсменов, но и для зрителей, которые планировали посетить стадион. Организаторы заверили, что все билеты останутся действительными, а точная дата проведения матча будет объявлена дополнительно.

Это уже не первый случай в этом сезоне, когда погодные условия влияют на проведение матчей в Кыргызстане, особенно в горных регионах страны.