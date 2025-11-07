Погода
$ 87.44 - 87.76
€ 100.45 - 101.40

В Бишкеке прошел венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности

124  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Посольстве Венгрии в Бишкеке прошел Венгерско–Кыргызский форум пищевой промышленности. Об этом рассказала пресс-служба Минсельхоза КР.

В рамках мероприятия ведущие венгерские компании - Maurer Gép, Kavali и Unimatik - представили современное оборудование и инновационные решения для переработки фруктов и овощей.

Форум предоставил кыргызским предпринимателям уникальную возможность установить прямые контакты с компаниями, наладить новые партнёрские отношения и ознакомиться с последними технологиями переработки.

Директор Департамента перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики М. Чыналиев подробно рассказал о финансовой поддержке и доступных возможностях, предоставляемых министерством для предпринимателей.

Основная цель форума - укрепление сотрудничества между бизнес-сообществами Кыргызстана и Венгрии, а также расширение инвестиционных и технологических связей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452300
Теги:
форум, Венгрия, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  