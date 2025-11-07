В Посольстве Венгрии в Бишкеке прошел Венгерско–Кыргызский форум пищевой промышленности. Об этом рассказала пресс-служба Минсельхоза КР.

В рамках мероприятия ведущие венгерские компании - Maurer Gép, Kavali и Unimatik - представили современное оборудование и инновационные решения для переработки фруктов и овощей.

Форум предоставил кыргызским предпринимателям уникальную возможность установить прямые контакты с компаниями, наладить новые партнёрские отношения и ознакомиться с последними технологиями переработки.

Директор Департамента перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики М. Чыналиев подробно рассказал о финансовой поддержке и доступных возможностях, предоставляемых министерством для предпринимателей.

Основная цель форума - укрепление сотрудничества между бизнес-сообществами Кыргызстана и Венгрии, а также расширение инвестиционных и технологических связей.