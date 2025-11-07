Погода
В Бишкеке по выходным будут проводится ярмарки продуктов питания

150  0
- Светлана Лаптева
Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики организует в Бишкеке еженедельные ярмарки социально значимых продуктов питания, направленные на стабилизацию цен и обеспечение экономической доступности продуктов питания для социально уязвимых слоёв населения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Ярмарки организуются в соответствии с поручением Заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики – Министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева.

Ярмарки будут проводиться с 8 ноября 2025 года по июнь 2026 года каждые выходные на следующих площадках в городе Бишкек:

- площадь имени Т. Усубалиева;

- пересечение улиц И. Раззакова и Абдымомунова, бульвар Эркиндик (Первомайский район).

Цель проведения ярмарок - поддержка отечественных производителей, обеспечение населения доступными и качественными продуктами питания, а также укрепление внутреннего продовольственного рынка страны.

Министерство приглашает фермеров, ремесленников и отечественных производителей, заинтересованных в участии в ярмарке.

Требования к участникам:

Продукция должна быть качественной и экологически чистой;

Цены должны быть ниже рыночных;

Необходимо предоставить подтверждающее письмо от районного аграрного управления Министерства.

Контактные телефоны для справок:

(0312) 66-14-22, 0702 70 20 00.


