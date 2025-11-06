Минэнерго объявило выговор руководству НЭСК за "безлимитный тариф"

Министерство энергетики Кыргызской Республики выступило с официальным разъяснением по вопросу предоставления электроэнергии по так называемому "безлимитному тарифу".

Как сообщили в ведомстве, инициатива, призывающая использовать электрическую энергию в осенне-зимний период без ограничений, была выдвинута акционерным обществом "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" (НЭСК) без предварительного согласования с Министерством. Это вызвало широкий общественный резонанс.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подчеркнул, что подобные предложения не должны рассматриваться в условиях дефицита электроэнергии. Глава государства поручил прекратить работу в этом направлении и обеспечить справедливый и равный доступ граждан к электроэнергии.

Министерство энергетики направило письмо в Совет директоров ОАО "НЭСК" с просьбой принять меры в отношении руководства компании.

По итогам рассмотрения обращения Минэнерго Совет директоров принял решение о дисциплинарных мерах в отношении ряда руководителей:

генеральному директору ОАО "НЭСК" И.М. Сыдыгалиеву объявлен выговор;

заместителю генерального директора по коммерческой работе Дуйшо уулу Уларбеку объявлен выговор;

начальник управления продаж электроэнергии И.А. Орозбаев освобождён от занимаемой должности.

Учитывая текущий дефицит электроэнергии и общественный интерес, ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" поручено обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии населению.