Погода
$ 87.44 - 87.76
€ 100.45 - 101.40

В Тонском районе установлены рыбные "верши" и "шандоры"

205  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В притоках озера Иссык-Куль, расположенных в Тонском районе, установлены рыболовные верши и шандоры. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Верши - это специальные приспособления, в которые рыба может заплыть, но не может выбраться обратно. Они используются для естественного и искусственного воспроизводства рыбы может заплыть, но не может выбраться обратно. Они используются для естественного и искусственного воспроизводства рыбы.

.

Шандоры - это комплексы металлических, железобетонных или деревянных балок, применяемых в гидротехнических сооружениях для перекрытия и регулирования стока воды.

В настоящее время строительство рыболовной преграды (верши) завершено. На её основе ведётся работа по получению икры и искусственному разведению форели Иссык-Куля. Эти мероприятия проводятся в соответствии с экологическими и биологическими требованиями с целью обеспечения устойчивых запасов рыбы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452308
Теги:
рыбное хозяйство, Тонский район, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  