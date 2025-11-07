В Тонском районе установлены рыбные "верши" и "шандоры"

В притоках озера Иссык-Куль, расположенных в Тонском районе, установлены рыболовные верши и шандоры. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Верши - это специальные приспособления, в которые рыба может заплыть, но не может выбраться обратно. Они используются для естественного и искусственного воспроизводства рыбы может заплыть, но не может выбраться обратно. Они используются для естественного и искусственного воспроизводства рыбы.

.

Шандоры - это комплексы металлических, железобетонных или деревянных балок, применяемых в гидротехнических сооружениях для перекрытия и регулирования стока воды.

В настоящее время строительство рыболовной преграды (верши) завершено. На её основе ведётся работа по получению икры и искусственному разведению форели Иссык-Куля. Эти мероприятия проводятся в соответствии с экологическими и биологическими требованиями с целью обеспечения устойчивых запасов рыбы.