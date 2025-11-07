Российские легкоатлеты установили 29 национальных рекордов в 2025 году

В 2025 году российские легкоатлеты установили 29 национальных рекордов, несмотря на то, что с 2022 года они лишены возможности выступать на международных соревнованиях под эгидой World Athletics, сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Джорджадзе на международном форуме "Россия - спортивная держава", который проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.

Внутренние соревнования поддерживают уровень спортсменов

Джорджадзе подчеркнул, что возвращение российских легкоатлетов на международную арену остаётся приоритетом, однако внутренние турниры позволяют спортсменам сохранять соревновательный уровень. Для поощрения достижений в стране действует система финансовых вознаграждений, что стимулирует спортсменов устанавливать рекорды.

"Эти усилия помогают спортсменам справиться с лишением международных стартов. В этом году установлено 29 национальных рекордов", - отметил Джорджадзе.

Международное участие и возможности

Несмотря на ограничения, Россия получила частичные возможности для международного участия: Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) направила письмо, подтверждающее, что российские спортсмены могут принимать участие в некоторых турнирах и набирать очки.

В этом году сборная России уже выступила на Кубке стран Сахеля в Нигере, где, по словам представителей ВФЛА, спортсмены получили бесценный соревновательный опыт. В ближайшее время планируется участие в чемпионате Африки в Тунисе, что позволит спортсменам поддерживать соревновательный дух и готовиться к будущим международным соревнованиям.

Форум "Россия - спортивная держава"

Международный форум в Самаре собрал представителей спортивных организаций, экспертов и спортсменов для обсуждения вопросов развития спорта в России и возвращения российских атлетов на мировую арену.