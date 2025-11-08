Вековой юбилей "Слова Кыргызстана" отметили медиафорумом в Бишкеке

В столице состоялось торжественное открытие медиафорума, приуроченного к 100-летию общественно-политической газеты "Слово Кыргызстана".

Мероприятие собрало представителей государственных структур, дипломатического корпуса, ведущих СМИ и общественных организаций.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель министра культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызской Республики Марат Тагаев, который отметил значимость юбилея издания и подчеркнул его вклад в развитие отечественной журналистики.

"Газета "Слово Кыргызстана" объединяет поколения, рассказывает о стране и её людях, сохраняет традиции кыргызской журналистики и уверенно идёт в ногу со временем. В течение века газета остаётся надёжным источником достоверной информации, примером профессионализма, ответственности и служения обществу", - сказал Тагаев.

Он подчеркнул, что в эпоху стремительных цифровых перемен роль государственных средств массовой информации не снижается, а наоборот - возрастает.

"Нам важно сохранять доверие граждан, обеспечивать качественный, честный и открытый диалог между государством и обществом. От имени Министерства культуры, информации и молодёжной политики выражаю искреннюю благодарность всем поколениям журналистов, редакторов, корреспондентов, фотографов, операторов и технических специалистов, которые своим трудом укрепляют доверие, формируют общественное согласие и служат делу просвещения и развития страны. Пусть юбилей газеты станет символом дальнейшего роста, вдохновения и новых достижений. Желаю всем работникам СМИ здоровья, благополучия, творческой энергии и успехов", - отметил Марат Тагаев.

После исполнения гимна с речью выступил государственный секретарь Кыргызстана Марат Иманкулов, отметивший особую роль издания в формировании доверия между государством и обществом.

"Сегодня мы отмечаем не просто столетие газеты "Слово Кыргызстана". Мы отдаем должное ответственейшей государственной миссии – обеспечению непрерывной, честной и взаимной связи руководства страны с народом. Эту задачу газета выполняла в советский период и выполняет сегодня, в эпоху стремительных цифровых перемен", - подчеркнул Иманкулов.

Он отметил, что в век цифровых технологий важно сохранять культуру ответственного слова:

"Интернет и социальные сети оперативны, но не всегда объективны. Ответственное слово государственного издания даёт читателю целостную картину, объясняет контекст и значение решений - без спешки, с проверкой фактов и чувством ответственности перед гражданами".

Государственный секретарь напомнил об истории газеты, которая начала свой путь в 1925 году под названием "Батрацкая правда", затем называлась "Крестьянский путь", "Советская Киргизия", а с 1991 года носит современное имя - "Слово Кыргызстана".

Он отметил вклад поколений журналистов, сохранивших высокий уровень профессионализма, и назвал имена известных авторов - Виктора Нискдорфа, Эллы Тарановой, Евгения Денисенко, Вилора Акчурина, Александра Шепеленко и других, чьи публикации формировали общественное мнение и доверие читателей.

"Государственные СМИ, в числе которых "Слово Кыргызстана", играют ключевую роль в укреплении национального единства, культуры диалога и уважения к многообразию. Важно, чтобы государство сохраняло присутствие в информационном поле - в печатных и цифровых форматах, на национальном и региональном уровнях", - отметил он.

Марат Иманкулов также подчеркнул, что Кыргызстан продолжает реформу медиасферы, направленную на повышение стандартов журналистики, развитие цифровой инфраструктуры и укрепление профессиональной этики.

"Труд журналистов, редакторов, корреспондентов и фотографов поддерживается государством. Это укрепляет доверие и делает коммуникацию между властью и гражданами более открытой", - сказал он.

Завершая выступление, Государственный секретарь поздравил журналистов с Днём информации и печати, который отмечается в Кыргызстане 7 ноября, в честь выхода первого номера национальной газеты "Эркин Тоо" (ныне "Кыргыз Туусу") в 1924 году.

"Поздравляю всех журналистов, редакторов, корреспондентов, фотографов, операторов и тех, кто служит слову. Ваш труд делает государство ближе к людям, укрепляет доверие и помогает обществу видеть целостную картину жизни страны", - заключил Иманкулов.

С поздравительным обращением от имени чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Кыргызской Республике Сергея Вакунова выступил советник посла Сергей Храмов.

"Профессионализм кыргызстанских СМИ, их глубокое понимание процессов, происходящих в регионе и мире, а также внимание к вопросам российско-кыргызского сотрудничества заслуживают высокой оценки. В этом контексте важно приветствовать принятие законов о СМИ, направленных на дальнейшее развитие национального медиапространства, обеспечение прозрачности, профессиональной ответственности и защиту прав журналистов. Это важный шаг на пути укрепления доверия общества к медиа и повышения роли журналистики как ключевого института гражданского диалога", - отметил Храмов.

Он подчеркнул, что в век информационных скоростей и глобальных вызовов слово становится инструментом единения:

"Пусть "Слово Кыргызстана" и впредь остаётся примером профессионализма, независимости и служения обществу. Как справедливо заметил Владимир Ленин, "Газета - не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор". Желаю коллективу издания крепкого здоровья, неугасаемого вдохновения, новых идей и благодарной аудитории, которая будет с вами и в следующем столетии".

В рамках форума прошли два пленарных заседания, в которых были рассмотрены ключевые вопросы развития национальных и государственных СМИ, цифровой трансформации и языковой политики.

Первое пленарное заседание - "Слово Кыргызстана: 100 лет государственной службы" - объединило обсуждения роли государственных медиа в современном обществе.

С докладами выступили:

Курманбек Раматов, заместитель председателя Союза журналистов Кыргызстана - "Государственные СМИ защищают национальные интересы";

Дмитрий Евлашков, директор представительства редакции "Российской газеты" - "Роль и преимущества традиционных СМИ в эпоху цифровой трансформации";

Елена Жолобова, директор и главный редактор издательского дома "Слово Кыргызстана" - "Слово Кыргызстана сегодня: от номера к цифре".