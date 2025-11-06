Погода
$ 87.32 - 87.78
€ 100.45 - 101.40

Диогу Жота посмертно признан лучшим футболистом 2025 года

230  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Нападающий английского "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота посмертно удостоен звания лучшего футболиста 2025 года по итогам голосования, проведённого итальянским спортивным изданием Tuttosport.

Трагическая гибель футболиста

Диогу Жота трагически погиб 3 июля 2025 года в дорожно-транспортном происшествии. Вместе с ним в аварии скончался его младший брат Андре Жота, также профессиональный футболист, выступавший за португальский клуб "Пенафиэл" во второй лиге. Печальная утрата потрясла футбольный мир: Жота был одним из лидеров "Ливерпуля" и ключевым игроком сборной Португалии.

Признание и влияние на футбол

"Португальский футболист был ориентиром для всего футбольного мира. Его кончина оставила пустоту, которую трудно заполнить. Жота вдохновлял своей игрой, преданностью делу и энергией на поле. Он навсегда останется примером для молодых игроков, мечтающих стать великими чемпионами", - отметило издание Tuttosport.

Жота проявил себя как результативный и универсальный форвард, способный играть на разных позициях атаки. В "Ливерпуле" он быстро стал одним из ведущих игроков, а в сборной Португалии демонстрировал стабильную результативность и важную роль в тактической схеме команды.

Наследие игрока

Посмертное признание Жоты лучшим игроком года стало символом уважения к его таланту, профессионализму и влиянию на мировую футбольную сцену. Его игра, энергия и преданность спорту оставили глубокий след в сердцах болельщиков, а также стали примером для молодых футболистов, стремящихся к высоким достижениям на международной арене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452312
Теги:
футбол, Португалия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  