Нападающий английского "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота посмертно удостоен звания лучшего футболиста 2025 года по итогам голосования, проведённого итальянским спортивным изданием Tuttosport.

Трагическая гибель футболиста

Диогу Жота трагически погиб 3 июля 2025 года в дорожно-транспортном происшествии. Вместе с ним в аварии скончался его младший брат Андре Жота, также профессиональный футболист, выступавший за португальский клуб "Пенафиэл" во второй лиге. Печальная утрата потрясла футбольный мир: Жота был одним из лидеров "Ливерпуля" и ключевым игроком сборной Португалии.

Признание и влияние на футбол

"Португальский футболист был ориентиром для всего футбольного мира. Его кончина оставила пустоту, которую трудно заполнить. Жота вдохновлял своей игрой, преданностью делу и энергией на поле. Он навсегда останется примером для молодых игроков, мечтающих стать великими чемпионами", - отметило издание Tuttosport.

Жота проявил себя как результативный и универсальный форвард, способный играть на разных позициях атаки. В "Ливерпуле" он быстро стал одним из ведущих игроков, а в сборной Португалии демонстрировал стабильную результативность и важную роль в тактической схеме команды.

Наследие игрока

Посмертное признание Жоты лучшим игроком года стало символом уважения к его таланту, профессионализму и влиянию на мировую футбольную сцену. Его игра, энергия и преданность спорту оставили глубокий след в сердцах болельщиков, а также стали примером для молодых футболистов, стремящихся к высоким достижениям на международной арене.