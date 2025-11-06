В Балыкчы Камчыбек Ташиев вручил ключи от новых домов шести семьям

Сегодня, 6 ноября 2025 года, заместитель председателя Кабинета министров КР - председатель ГКНБ генерал-полковник Камчыбек Ташиев в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область вручил ключи и документы от новых домов шести семьям.

Ранее дома этих граждан находились всего в двух метрах от железной дороги и считались небезопасными для проживания. По инициативе местных властей семьи были переселены в другой район, где для них построили современные жилые дома.

Новые трёхкомнатные дома расположены в безопасной зоне и оснащены всеми необходимыми условиями для комфортного проживания.

Камчыбек Ташиев поздравил новосёлов и пожелал им благополучия и уюта в новых домах. В свою очередь, владельцы жилья выразили благодарность руководству страны за оказанную поддержку.