В Бишкеке пройдет чемпионат мира по самбо

С 7 по 9 ноября 2025 года в Бишкеке в спортивно-оздоровительном комплексе "Газпром - детям" состоится чемпионат мира по самбо, сообщает sport.gov.kg.

Соревнования соберут сильнейших спортсменов из разных стран и пройдут в трёх дисциплинах: спортивное самбо, боевое самбо и самбо для незрячих спортсменов в классе SVI-1.

В течение трёх соревновательных дней будет разыграно 31 комплект медалей.

Спортивное самбо:

Мужчины: 58, 64, 71, 79, 88, 98, 98+ кг

Женщины: 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 кг

Боевое самбо:

Мужчины: 58, 64, 71, 79, 88, 98, 98+ кг

Женщины: 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 кг

Самбо слепых (класс SVI-1, мужчины): 64, 79, 98 кг

Призовой фонд

Общий призовой фонд чемпионата составляет 341 тысячу долларов США. Во всех дисциплинах выплаты одинаковы:

Золото: 4 000 долларов

Серебро: 3 000 долларов

Бронза: 2 000 долларов

Значение турнира

Чемпионат мира по самбо в Бишкеке проводится не впервые - город уже принимал соревнования такого уровня в 2022 году. Организаторы отмечают высокий интерес спортсменов и зрителей к турниру.

По словам представителей Федерации самбо Кыргызстана, проведение чемпионата способствует популяризации этого вида спорта, развитию международного сотрудничества и созданию условий для повышения мастерства спортсменов.

Чемпионат обещает стать одним из главных событий года в мировом самбо, собрав ведущих атлетов и обеспечив зрелищные и конкурентные поединки на высоком уровне.