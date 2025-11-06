Погода
Ислам Баялинов выиграл бронзу на ЧМ по дзюдо среди ветеранов

С 3 по 7 ноября 2025 года в Париже (Франция) проходит чемпионат мира среди ветеранов дзюдо, собравший более 2 тысяч спортсменов из 70 стран, сообщает официальный сайт Международной федерации дзюдо (IJF).

Участие Кыргызстана

Кыргызстан на турнире представляет 11 спортсменов, среди которых:

Ислам Баялинов (до 73 кг)

Талгат Жаманаков (до 81 кг)

Уланбек Майнаев (до 81 кг)

Адилет Канатбеков (до 81 кг)

Аскат Алиев (свыше 100 кг)

и другие опытные мастера татами.

Соревнования проходят в нескольких возрастных категориях. В категории M2 Баялинов уверенно выступил в весовой категории до 73 кг и завоевал бронзовую медаль, став третьим среди ветеранов мирового уровня.

Несколько дней назад Ислам Баялинов уже отмечался международным успехом: он стал чемпионом мира по самбо среди ветеранов в Бухаре (Узбекистан), выиграв золотую медаль в категории M1 в весе до 79 кг. Эти достижения подтверждают его высокий уровень мастерства и универсальность в боевых видах спорта.


