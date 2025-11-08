PSG потерял Хакими и Дембеле из-за травм после поражения от "Баварии"

Парижский ПСЖ подтвердил, что два ключевых игрока команды - Ахраф Хакими и Усман Дембеле - получат длительный простой из-за травм, полученных в матче Лиги чемпионов против "Баварии" на Парк де Пренс, который завершился поражением французского клуба со счётом 1:2.

Подробности травм

Ахраф Хакими получил серьёзное растяжение левой лодыжки в компенсированное время первого тайма. Клуб сообщил: "Ахраф Хакими получил серьёзное растяжение левой лодыжки, что сделает его недоступным на несколько недель".

Усман Дембеле покинул поле за несколько минут до этого, почувствовав дискомфорт в левой икре сразу после того, как, по его мнению, был забит первый гол. ПСЖ уточнил: "Он получил травму левой икры и будет находиться на лечении несколько недель".

Последствия для команды

Оба футболиста были важными игроками стартового состава ПСЖ. Их отсутствие создаёт серьёзные трудности для тренера Карло Анчелотти перед предстоящими матчами Лиги 1 и Лиги чемпионов. Потеря Хакими и Дембеле затрудняет ротацию и стратегическое построение команды, особенно в атакующей линии и на флангах.

Сроки возвращения

Точные сроки восстановления пока неизвестны. Клуб сообщил, что подробные обновления будут предоставлены после международной паузы, когда врачи смогут дать более точные прогнозы по обоим игрокам.

Поражение от "Баварии" стало болезненным не только по счету, но и с точки зрения кадровых потерь, что может повлиять на результаты ПСЖ в ближайших матчах.