Погода
$ 87.44 - 87.76
€ 100.45 - 101.40

Фарида Абдуева проведет первую защиту титула в лиге OCTAGON

87  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанская спортсменка Фарида Абдуева (5-1) готовится к своей первой защите чемпионского титула в международной лиге смешанных единоборств OCTAGON, сообщает AKIPRESS.COM.

Абдуева завоевала пояс ранее в 2025 году, продемонстрировав уверенное выступление и техническое превосходство над соперницами. Ее победа стала историческим моментом для кыргызстанского женского ММА, укрепив позиции страны в международных турнирах.

Теперь Фарида проведет первую защиту титула, которая станет серьезным испытанием для чемпионки. Ее соперница и дата поединка будут объявлены позже, однако бой уже вызывает большой интерес у поклонников ММА в Кыргызстане и за его пределами.

Абдуева известна своим напористым стилем ведения боя, сильной выносливостью и умением действовать стратегически. Эксперты отмечают, что ее прогресс и стабильные результаты делают ее одной из самых перспективных спортсменок Центральной Азии.

Ранее Фарида неоднократно заявляла, что хочет вдохновить молодых девушек из Кыргызстана заниматься единоборствами и доказать, что женщины могут успешно выступать на высоком уровне.

Ее предстоящий бой в лиге OCTAGON станет важным событием для кыргызстанского спорта и покажет, сможет ли чемпионка успешно подтвердить свой статус лидера в дивизионе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452321
Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  