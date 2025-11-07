Фарида Абдуева проведет первую защиту титула в лиге OCTAGON

Кыргызстанская спортсменка Фарида Абдуева (5-1) готовится к своей первой защите чемпионского титула в международной лиге смешанных единоборств OCTAGON, сообщает AKIPRESS.COM.

Абдуева завоевала пояс ранее в 2025 году, продемонстрировав уверенное выступление и техническое превосходство над соперницами. Ее победа стала историческим моментом для кыргызстанского женского ММА, укрепив позиции страны в международных турнирах.

Теперь Фарида проведет первую защиту титула, которая станет серьезным испытанием для чемпионки. Ее соперница и дата поединка будут объявлены позже, однако бой уже вызывает большой интерес у поклонников ММА в Кыргызстане и за его пределами.

Абдуева известна своим напористым стилем ведения боя, сильной выносливостью и умением действовать стратегически. Эксперты отмечают, что ее прогресс и стабильные результаты делают ее одной из самых перспективных спортсменок Центральной Азии.

Ранее Фарида неоднократно заявляла, что хочет вдохновить молодых девушек из Кыргызстана заниматься единоборствами и доказать, что женщины могут успешно выступать на высоком уровне.

Ее предстоящий бой в лиге OCTAGON станет важным событием для кыргызстанского спорта и покажет, сможет ли чемпионка успешно подтвердить свой статус лидера в дивизионе.