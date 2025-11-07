ГКНБ Кыргызстана рассказал ОБСЕ о внедрении системы API/PNR

С 5 по 7 ноября 2025 года делегация Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики по приглашению Секретариата ОБСЕ приняла участие в девятом семинаре по данным о пассажирах и пятом заседании Восточно-Европейской и Центрально-Азиатской неформальной рабочей группы, прошедших в Вене (Австрия). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятия, организованные совместно с Контртеррористическим управлением ООН, собрали свыше 180 участников из 57 государств-участников ОБСЕ. В ходе встреч были заслушаны более 40 презентаций о применении биометрических систем распознавания для выявления членов международных преступных групп и предотвращения трансграничных угроз.

Делегация ГКНБ КР, выступившая в качестве вице-председателя группы из 18 стран, представила серию презентаций о ходе внедрения в Кыргызстане системы API/PNR, а также поделилась опытом взаимодействия с Интерполом и другими международными структурами в борьбе с перемещением иностранных боевиков-террористов.

6 ноября, при содействии Посольства Кыргызской Республики в Австрии, состоялась встреча делегации ГКНБ с заместителем министра финансов Австрии Андреасом Райххардтом. Стороны обсудили вопросы противодействия финансированию терроризма, отмыванию преступных доходов, а также меры по снижению финансовых рисков и защите финансовых потоков.

Кроме того, прошла рабочая встреча представителей ГКНБ с австрийскими компаниями, где были представлены инновационные решения в области кибербезопасности и защиты критически важной инфраструктуры. По итогам переговоров запланирован визит делегации австрийских компаний в Кыргызстан 24–25 ноября 2025 года для обсуждения дальнейшего сотрудничества.