Кроуфорд: Победа над Канело - один из главных моментов карьеры

Американский боксер Теренс Кроуфорд прокомментировал свою историческую победу над абсолютным чемпионом второго среднего веса Саулем "Канело" Альваресом, которая состоялась недавно. В интервью Ариэлю Хельвани Кроуфорд поделился эмоциями, размышлениями о значении боя и сравнил его с другими ключевыми моментами своей карьеры.

По словам Кроуфорда, он испытал "непревзойдённое чувство" после победы над Альваресом, отметив, что ради этого боя поднялся сразу на две весовые категории - до 168 фунтов.

"Это невероятное чувство. Я просто наслаждаюсь моментом. Этот бой стал одним из самых значительных в моей карьере", - сказал он.

Тем не менее, боксер признался, что его первый чемпионский титул, завоеванный в 2014 году после победы над Рикки Бёрнсом в Шотландии, занимает особое место в его сердце.

"Победа над Канело имеет огромное значение, но тот первый титул был особенным. Тогда я, парень из Омахи, поставил цель стать чемпионом мира и добился её. В одну ночь мечта стала реальностью. Эти два момента - абсолютно уникальны", - подчеркнул Кроуфорд.

За свою карьеру Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира в двух категориях - первом полусреднем и полусреднем весе, а затем завоевал титул и в первом среднем весе. Он также известен тем, что использует скептицизм и недоверие со стороны критиков как мотивацию.

"Многие говорили, что я не приношу прибыль, не собираю зрителей - всё это попытки подорвать твою карьеру. Но я доказал обратное. Мы сделали историю", - заявил Кроуфорд, вспоминая свои отношения с промоутерской компанией Top Rank.

Перед боем против Канело Кроуфорд считался аутсайдером, так как поднимался в более тяжелую категорию. Многие эксперты сомневались, что он сможет выдержать мощь мексиканца. Однако американец показал выдающуюся технику и хладнокровие, добившись убедительной победы.

"Люди говорили: "Это невозможно, большой всегда побеждает маленького". Но кто это сказал? Никто не знает. Все просто повторяют одно и то же, не задумываясь", - добавил он.

Тем временем бывший чемпион мира Крис Алгиери отметил, что Кроуфорда может ожидать еще более сложное испытание, если он решится на бой с россиянином Дмитрием Биволом:

"Бивол - высокий, техничный и невероятно подвижный боец. Он будет крайне неудобным соперником для Кроуфорда", - заявил Алгиери.

Победа над Канело стала очередным подтверждением того, что Теренс Кроуфорд - один из величайших боксёров современности, способный преодолевать любые границы и ломать устоявшиеся стереотипы в боксе.


