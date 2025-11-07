Федор Емельяненко прибыл в Бишкек на чемпионат мира по самбо

В Бишкек прибыл легендарный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко, сообщает Sport АКИpress. Его визит приурочен к чемпионату мира по самбо, который пройдет в столице Кыргызстана с 7 по 9 ноября в спортивно-оздоровительном комплексе "Газпром - детям".

Вместе с Федором в Бишкек также прибыл президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков. Делегация приняла участие в пресс-мероприятиях, посвященных старту чемпионата, а также встретилась с представителями спортивных организаций страны.

Федор Емельяненко - четырехкратный чемпион Pride FC, двукратный чемпион RINGS, а также чемпион мира по самбо. За свою карьеру он провел более 40 профессиональных боев и считается одним из величайших бойцов в истории ММА.

По словам организаторов, Емельяненко станет почетным гостем турнира и примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по самбо, где ожидается присутствие спортсменов из десятков стран.

Напомним, что чемпионат мира по самбо пройдет в Бишкеке с 7 по 9 ноября. В программе - 31 комплект медалей в спортивном и боевом самбо, а также в категории самбо для незрячих спортсменов. Общий призовой фонд соревнований составляет 341 тысячу долларов США.