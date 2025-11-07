Погода
$ 87.44 - 87.76
€ 100.45 - 101.40

В Дни венгерского кино кыргызстанцы посмотрели три серьезных, мощных фильма

104  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Два первых фильма Марты Месарош - "Дневник для моих детей" и "Дневник для моих любимых" обращаются не только к исторической памяти, но и к духовно-нравственным ценностям каждого из нас. Героям фильмов постоянно приходится выбирать между совестью, беззаконием и выживанием.

Фильм "Дневник для моих детей" в значительной степени отражает личные переживания и воспоминания самой Марты Месарош. Режиссер использовала свои собственные детские и юношеские впечатления для создания сценария. Это реальная история о ее детстве и юности в послевоенной Венгрии, а также о сложных отношениях с семьей и обществом в условиях политических изменений. Фильм "Дневник для моих любимых" - это продолжение фильма "Дневник для моих детей", охватывающее период с 1951 по 1956 год. Действие фильма также происходит в Венгрии. Личная драма героини разыгрывается на фоне нарастающих политических конфликтов.

Эти две по-настоящему пронзительные ленты, мощные по своей смысловой нагрузке, являются не только художественными произведениями, но и важными историческими документами, которые позволяют зрителям лучше понять личные и общественные вызовы, с которыми столкнулась Марта Месарош и ее поколение в те годы в Венгрии. Глубокая психологическая драма главной героини, тяжелые страницы нашей общей истории никого из зрителей не оставили равнодушными.

Не менее захватывающий с первых кадров третий фильм "Земмельвейс" Лайоша Колтаи. Это - историческая драма, основанная на реальных событиях, рассказывающая о венгерском враче Игнаце Земмельвейсе, который в 1847 году в Вене столкнулся с загадочной эпидемией послеродовой лихорадки. Миллионы женщин тех времён умирали в родильных домах из-за того, что медицинские работники переносили смертельные бактерии с рук после работы с мёртвыми телами. Земмельвейс сумел не только выявить причину, но и внедрить революционные меры по борьбе с инфекцией - регулярную дезинфекцию рук хлорной известью.

Посольство Венгрии в Кыргызстане, по инициативе которого проводились Дни кино, очень точно выбрало площадку для показа фильмов, которые прошли в КГУ имени Арабаева. Во-первых, потому, что особенно важно донести до молодого зрителя, требовательного и вдумчивого, психологическую драму героини, которая не поступилась своей совестью в сложных жизненных перипетиях. А во-вторых, в этом университете, пока единственном в Бишкеке, с этого года начали преподавать венгерский язык.

Заключительным, без преувеличения, триумфальным аккордом завершится показ венгерского кино 10 ноября. В этот день в 15 часов в КГМА студентам медикам и всем желающим покажут фильм "Земмельвейс". Будущим врачам, как говорится, сам Бог велел посмотреть его.

Дни венгерского кино и в прошлом и в нынешнем году прошли при полном аншлаге и вызвали у кыргызских зрителей заслуженную волну позитивных эмоций. Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Кыргызстане Шандор Дороги услышал много слов благодарности за прекрасные фильмы, добрые слова о стране, которую он представляет.

После таких мероприятий Венгрия с ее самобытной культурой и удивительной историей становится все более близкой для кыргызстанцев. Мы, безусловно, интересны друг другу.

- Кино - это язык, который объединяет. Оно строит мосты взаимопонимания между народами и государствами, укрепляет дружбу. Культурное сотрудничество между Кыргызстаном и Венгрией с каждым годом становится шире и содержательнее. Такие инициативы не только расширяют возможности культурного обмена, но и создают основу для будущих совместных проектов в области искусства и образования. Министерство уверено, что Дни венгерского кино станут настоящим праздником для всех любителей кино, подарят зрителям новые впечатления, эмоции и вдохновение, - сказал министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Мирбек Мамбеталиев.

- Кыргызстан стал для Марты Месарош особым местом. Она неоднократно приезжала в вашу страну для поиска ответов на вопросы, интересовавшие ее, и для съемок своих документальных фильмов. Представляя ее фильмы вам, мы хотели рассказать, что между Кыргызстаном и Венгрией существует множество точек соприкосновения. И одна из них – венгерский скульптор Ласло Месарош, отец Марты Месарош, который в марте 1936 приехал вместе с семьей во Фрунзе, где работал как скульптор, архитектор, - сказал посол Венгрии Шандор Дороги.

И посол, и министр культуры отметили, что и следующий год принесет много интересных событий и встреч как для Кыргызстана, так и для Венгрии.

Из досье "Вечернего Бишкека"

Ласло Месарош покинул родную Венгрию в 1935 году, спасаясь от преследований властей. Им был не по нраву дерзкий характер мастера, прямота его взглядов. Перебравшись в СССР, он недолго пожил в Москве и в 1936-м был приглашен в Кыргызстан, чтобы выполнить скульптуру для национальной выставки. В том же году он открыл первую школу-студию художественной лепки. Как вспоминают современники, главной причиной переезда была мечта "о таком месте, где природа и люди еще чисты, девственны, а типы замечательны - каждый как изваяние".

В нашей стране Ласло Месарош создал эскизы фризов для зала заседания Дома правительства на тему революционной борьбы кыргызов, участвовал в проектировании железнодорожного вокзала во Фрунзе. Его планировку до сих пор сохраняет сквер у Дома правительства. Принимал участие в оформлении Национального банка и старого Дома правительства.

Череда трагических обстоятельств неожиданно оборвала жизнь и творчество скульптора. По вымышленному обвинению Ласло Месарош в 1938 году был арестован органами НКВД "по обвинению в сборе шпионских сведений в пользу одного государства". Пятого сентября этого особое совещание НКВД Киргизской ССР, осудило его, приговорив к высшей мере наказания - расстрелу. 4 октября 1938 года приговор был приведен в исполнение.

После ареста скульптора часть произведений была уничтожена. В КНМИИ имени Г.Айтиева бережно хранятся девять скульптурных произведений, которые были найдены на крыше первого музея изобразительных искусств в Дубовом парке, уцелевших благодаря мужеству учеников Л.Месароша.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452325
Теги:
кино, студенты, Венгрия, врачи, посол, история, режиссер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  