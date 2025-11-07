В Дни венгерского кино кыргызстанцы посмотрели три серьезных, мощных фильма

Два первых фильма Марты Месарош - "Дневник для моих детей" и "Дневник для моих любимых" обращаются не только к исторической памяти, но и к духовно-нравственным ценностям каждого из нас. Героям фильмов постоянно приходится выбирать между совестью, беззаконием и выживанием.

Фильм "Дневник для моих детей" в значительной степени отражает личные переживания и воспоминания самой Марты Месарош. Режиссер использовала свои собственные детские и юношеские впечатления для создания сценария. Это реальная история о ее детстве и юности в послевоенной Венгрии, а также о сложных отношениях с семьей и обществом в условиях политических изменений. Фильм "Дневник для моих любимых" - это продолжение фильма "Дневник для моих детей", охватывающее период с 1951 по 1956 год. Действие фильма также происходит в Венгрии. Личная драма героини разыгрывается на фоне нарастающих политических конфликтов.

Эти две по-настоящему пронзительные ленты, мощные по своей смысловой нагрузке, являются не только художественными произведениями, но и важными историческими документами, которые позволяют зрителям лучше понять личные и общественные вызовы, с которыми столкнулась Марта Месарош и ее поколение в те годы в Венгрии. Глубокая психологическая драма главной героини, тяжелые страницы нашей общей истории никого из зрителей не оставили равнодушными.

Не менее захватывающий с первых кадров третий фильм "Земмельвейс" Лайоша Колтаи. Это - историческая драма, основанная на реальных событиях, рассказывающая о венгерском враче Игнаце Земмельвейсе, который в 1847 году в Вене столкнулся с загадочной эпидемией послеродовой лихорадки. Миллионы женщин тех времён умирали в родильных домах из-за того, что медицинские работники переносили смертельные бактерии с рук после работы с мёртвыми телами. Земмельвейс сумел не только выявить причину, но и внедрить революционные меры по борьбе с инфекцией - регулярную дезинфекцию рук хлорной известью.

Посольство Венгрии в Кыргызстане, по инициативе которого проводились Дни кино, очень точно выбрало площадку для показа фильмов, которые прошли в КГУ имени Арабаева. Во-первых, потому, что особенно важно донести до молодого зрителя, требовательного и вдумчивого, психологическую драму героини, которая не поступилась своей совестью в сложных жизненных перипетиях. А во-вторых, в этом университете, пока единственном в Бишкеке, с этого года начали преподавать венгерский язык.

Заключительным, без преувеличения, триумфальным аккордом завершится показ венгерского кино 10 ноября. В этот день в 15 часов в КГМА студентам медикам и всем желающим покажут фильм "Земмельвейс". Будущим врачам, как говорится, сам Бог велел посмотреть его.

Дни венгерского кино и в прошлом и в нынешнем году прошли при полном аншлаге и вызвали у кыргызских зрителей заслуженную волну позитивных эмоций. Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Кыргызстане Шандор Дороги услышал много слов благодарности за прекрасные фильмы, добрые слова о стране, которую он представляет.

После таких мероприятий Венгрия с ее самобытной культурой и удивительной историей становится все более близкой для кыргызстанцев. Мы, безусловно, интересны друг другу.

- Кино - это язык, который объединяет. Оно строит мосты взаимопонимания между народами и государствами, укрепляет дружбу. Культурное сотрудничество между Кыргызстаном и Венгрией с каждым годом становится шире и содержательнее. Такие инициативы не только расширяют возможности культурного обмена, но и создают основу для будущих совместных проектов в области искусства и образования. Министерство уверено, что Дни венгерского кино станут настоящим праздником для всех любителей кино, подарят зрителям новые впечатления, эмоции и вдохновение, - сказал министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Мирбек Мамбеталиев.

- Кыргызстан стал для Марты Месарош особым местом. Она неоднократно приезжала в вашу страну для поиска ответов на вопросы, интересовавшие ее, и для съемок своих документальных фильмов. Представляя ее фильмы вам, мы хотели рассказать, что между Кыргызстаном и Венгрией существует множество точек соприкосновения. И одна из них – венгерский скульптор Ласло Месарош, отец Марты Месарош, который в марте 1936 приехал вместе с семьей во Фрунзе, где работал как скульптор, архитектор, - сказал посол Венгрии Шандор Дороги.

И посол, и министр культуры отметили, что и следующий год принесет много интересных событий и встреч как для Кыргызстана, так и для Венгрии.

Из досье "Вечернего Бишкека"

Ласло Месарош покинул родную Венгрию в 1935 году, спасаясь от преследований властей. Им был не по нраву дерзкий характер мастера, прямота его взглядов. Перебравшись в СССР, он недолго пожил в Москве и в 1936-м был приглашен в Кыргызстан, чтобы выполнить скульптуру для национальной выставки. В том же году он открыл первую школу-студию художественной лепки. Как вспоминают современники, главной причиной переезда была мечта "о таком месте, где природа и люди еще чисты, девственны, а типы замечательны - каждый как изваяние".

В нашей стране Ласло Месарош создал эскизы фризов для зала заседания Дома правительства на тему революционной борьбы кыргызов, участвовал в проектировании железнодорожного вокзала во Фрунзе. Его планировку до сих пор сохраняет сквер у Дома правительства. Принимал участие в оформлении Национального банка и старого Дома правительства.

Череда трагических обстоятельств неожиданно оборвала жизнь и творчество скульптора. По вымышленному обвинению Ласло Месарош в 1938 году был арестован органами НКВД "по обвинению в сборе шпионских сведений в пользу одного государства". Пятого сентября этого особое совещание НКВД Киргизской ССР, осудило его, приговорив к высшей мере наказания - расстрелу. 4 октября 1938 года приговор был приведен в исполнение.

После ареста скульптора часть произведений была уничтожена. В КНМИИ имени Г.Айтиева бережно хранятся девять скульптурных произведений, которые были найдены на крыше первого музея изобразительных искусств в Дубовом парке, уцелевших благодаря мужеству учеников Л.Месароша.