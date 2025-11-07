Погода
"Галатасарай" планирует сенсационную аренду Лионеля Месси

196  0
- Самуэль Деди Ирие
По данным турецкого издания FotoMac, стамбульский клуб "Галатасарай" готовит громкий трансферный ход - четырёхмесячную аренду Лионеля Месси из "Интер Майами".

Как сообщается, турецкий гранд хочет пригласить восьмикратного обладателя "Золотого мяча" в период зимней паузы в MLS, чтобы аргентинец поддерживал форму перед чемпионатом мира 2026 года.

Согласно источнику, Месси может рассмотреть предложение, так как аренда позволит ему сохранить игровую практику и оптимальную физическую готовность перед, вероятно, последним мировым первенством в его карьере.

Напомним, в июле этого года Месси продлил контракт с "Интер Майами" до 2028 года, однако сезон в MLS завершается осенью, и футболисты лиги нередко уезжают в аренду в другие клубы во время зимнего перерыва - аналогичную практику в своё время применял Дэвид Бекхэм, выступая за "Милан" и "Пари Сен-Жермен".

Если трансфер состоится, это станет первым выступлением Месси в Турции и, без сомнения, одним из самых громких переходов в истории турецкого футбола.

На данный момент ни "Галатасарай", ни "Интер Майами" официально не комментировали возможную сделку.


URL: https://www.vb.kg/452326
Теги:
Турция, футбол
