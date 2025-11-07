КПЛ-2025: Барс обыграл Бишкек Сити со счётом 4:3

В 25-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу команда "Барс" сыграла против "Бишкек Сити" и одержала победу со счётом 4:3, сообщает пресс-служба лиги.

Игра прошла в захватывающем темпе с первых минут. Обе команды активно атаковали и обменивались голами, демонстрируя зрелищный футбол. "Барс" сумел вырвать победу в конце встречи, забив решающий гол и обеспечив себе важные три очка в турнирной таблице.

Победа стала значимым результатом для "Барса" в борьбе за высокие позиции в чемпионате, тогда как "Бишкек Сити" продолжает искать стабильность в сезоне.

Матч также отметился активной поддержкой болельщиков и яркими моментами на поле, которые сделали встречу одной из самых зрелищных в туре.

Следующие матчи команд состоятся в ближайшие недели, и "Барсу" предстоит подтвердить результат в следующих встречах, чтобы сохранить шансы на высокий итоговый результат в чемпионате.