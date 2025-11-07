Погода
$ 87.44 - 87.76
€ 100.45 - 101.40

КПЛ-2025: Барс обыграл Бишкек Сити со счётом 4:3

160  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В 25-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу команда "Барс" сыграла против "Бишкек Сити" и одержала победу со счётом 4:3, сообщает пресс-служба лиги.

Игра прошла в захватывающем темпе с первых минут. Обе команды активно атаковали и обменивались голами, демонстрируя зрелищный футбол. "Барс" сумел вырвать победу в конце встречи, забив решающий гол и обеспечив себе важные три очка в турнирной таблице.

Победа стала значимым результатом для "Барса" в борьбе за высокие позиции в чемпионате, тогда как "Бишкек Сити" продолжает искать стабильность в сезоне.

Матч также отметился активной поддержкой болельщиков и яркими моментами на поле, которые сделали встречу одной из самых зрелищных в туре.

Следующие матчи команд состоятся в ближайшие недели, и "Барсу" предстоит подтвердить результат в следующих встречах, чтобы сохранить шансы на высокий итоговый результат в чемпионате.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452327
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  