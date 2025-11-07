Садыр Жапаров: роль ЦА в мировой политике значительно возросла

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вчера, 6 ноября, сделал заявление для прессы перед началом саммита "Центральная Азия - США" (С5+1) в г. Вашингтоне.

В своей речи Садыр Жапаров выразил признательность Президенту Дональду Трампу за теплый прием и возможность обсудить широкий спектр двусторонних, региональных и международных вопросов, подчеркнув, что Кыргызстан высоко ценит Соединенные Штаты Америки как важного внешнеполитического партнера.

Говоря о кыргызско-американских отношениях, Глава государства обозначил приоритетные направления сотрудничества:

• экономика, инвестиции и туризм;

• гидроэнергетика;

• цифровая экономика, искусственный интеллект и IT-сфера;

• обеспечение безопасности и устойчивого развития.

В этом контексте Садыр Жапаров подчеркнул, что кыргызская сторона высоко оценивает значительный вклад Дональда Трампа в укрепление глобальной стабильности и урегулирование конфликтов по всему миру.

"Со своей стороны отмечу, что, вступив в должность Президента, я поставил перед собой одну из важнейших задач - урегулировать вопросы государственной границы с нашими соседями в духе добрососедства", - сказал Садыр Жапаров.

Он с удовлетворением отметил, что вместе с коллегами эта задача была успешно реализована и, что самое главное, мирным путем.

"В результате этого роль Центральной Азии в мировой политике значительно возросла, и интерес крупных держав к укреплению сотрудничества с регионом продолжает расти", - сказал Глава государства и подчеркнул, что формат C5+1 стал важной площадкой для развития политического диалога.

Президент Садыр Жапаров также выразил уверенность, что совместные усилия принесут конкретные результаты и будут способствовать взаимной выгоде стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки.

Говоря о сотрудничестве с Центрально-азиатскими странами, Дональд Трамп подчеркнул большую значимость региона, который соединил

Восток и Запад.

Президент США Дональд Трамп также обозначил укрепление экономической безопасности и расширение цепочки поставок, как один из ключевых пунктов взаимодействия стран Центральной Азии с Соединенными Штатами Америки.