Садыр Жапаров: роль ЦА в мировой политике значительно возросла

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вчера, 6 ноября, сделал заявление для прессы перед началом саммита "Центральная Азия - США" (С5+1) в г. Вашингтоне.
В своей речи Садыр Жапаров выразил признательность Президенту Дональду Трампу за теплый прием и возможность обсудить широкий спектр двусторонних, региональных и международных вопросов, подчеркнув, что Кыргызстан высоко ценит Соединенные Штаты Америки как важного внешнеполитического партнера.
Говоря о кыргызско-американских отношениях, Глава государства обозначил приоритетные направления сотрудничества:
• экономика, инвестиции и туризм;
• гидроэнергетика;
• цифровая экономика, искусственный интеллект и IT-сфера;
• обеспечение безопасности и устойчивого развития.
В этом контексте Садыр Жапаров подчеркнул, что кыргызская сторона высоко оценивает значительный вклад Дональда Трампа в укрепление глобальной стабильности и урегулирование конфликтов по всему миру.
"Со своей стороны отмечу, что, вступив в должность Президента, я поставил перед собой одну из важнейших задач - урегулировать вопросы государственной границы с нашими соседями в духе добрососедства", - сказал Садыр Жапаров.
Он с удовлетворением отметил, что вместе с коллегами эта задача была успешно реализована и, что самое главное, мирным путем.
"В результате этого роль Центральной Азии в мировой политике значительно возросла, и интерес крупных держав к укреплению сотрудничества с регионом продолжает расти", - сказал Глава государства и подчеркнул, что формат C5+1 стал важной площадкой для развития политического диалога.
Президент Садыр Жапаров также выразил уверенность, что совместные усилия принесут конкретные результаты и будут способствовать взаимной выгоде стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки.
Говоря о сотрудничестве с Центрально-азиатскими странами, Дональд Трамп подчеркнул большую значимость региона, который соединил
Восток и Запад.
Президент США Дональд Трамп также обозначил укрепление экономической безопасности и расширение цепочки поставок, как один из ключевых пунктов взаимодействия стран Центральной Азии с Соединенными Штатами Америки.