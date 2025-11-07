Погода
Садыр Жапаров провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом

110  0
- Светлана Лаптева
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, 6 ноября, в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки провел переговоры с Президентом Дональдом Трампом в г. Вашингтон. Об этом сообщает служба информационной поддержки Администрации президента Кыргызсой Республики.

Лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и пути укрепления партнерства между Кыргызстаном и США, в том числе в политической сфере, а также в области финансовых технологий и искусственного интеллекта.

Говоря о том, что Кыргызстан в отличии от других государств, не обладает запасами нефти и газа, Глава государства подчеркнул, что главное богатство страны - это образованная молодежь. Многие из них активно осваивают IT-сферу.

Садыр Жапаров также акцентировал внимание на сотрудничестве в сфере финансовых технологий и отметил принятый Президентом США Дональдом Трампом закон Genius Act, регулирующий стейблкоины и по праву считающийся одним из самых передовых и прогрессивных законов в мире.

Президент Садыр Жапаров рассказал о предпринимаемых мерах по внедрению цифровых финансовых инструментов в Кыргызстане, включая запуск национального стейблкоина - KGST и работу по созданию государственного крипторезерва.

В свою очередь Дональд Трамп тепло приветствовал Садыра Жапарова и отметил поступательное развитие двусторонних отношений.

Президент США также выразил уверенность, что конструктивный диалог на высшем уровне будет способствовать дальнейшему развитию взаимодействия и реализации совместных инициатив, направленных на обеспечение устойчивого развития, безопасности и благополучия народов двух стран.


