Сержио Гор: "ЦА будет получать от США внимание, которое заслуживает"

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что национальные интересы его страны со странами Центральной Азии "по важным вопросам совпадают", назвав текущий период началом новой эры в отношениях. Спецпосланник США Серджио Гор также заявил, что администрация Трампа намерена уделять ЦА больше внимания.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена уделять Центральной Азии значительно больше внимания, чем прежде. Об этом говорили представители американского правительства на встрече с участием делегаций пяти стран Центральной Азии - Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана в Вашингтоне 5 ноября. Мероприятие было приурочено к 10-летию формата "C5+1", объединяющего США и государства региона, и предшествовало саммиту президентов, который намечен на 6 ноября. Выступления американских политиков опубликовал Государственный департамент США.

"Одна из радостей работы в администрации президента Трампа заключается в том, что он понимает: внешняя политика не ограничивается традиционными направлениями, которые развивались последние 80−100 лет. Мир гораздо шире, и в нём есть важные регионы, которые заслуживают большего внимания. Один из таких регионов - Центральная Азия", - сказал заместитель госсекретаря Кристофер Ландау.

По его словам, президент поручил активизировать взаимодействие с пятью странами региона. "Мы недавно посетили две страны [Узбекистан и Казахстан], и возможности для партнёрства там действительно впечатляющие - от бизнеса до стратегического взаимодействия… Для нас большая честь принимать сегодня здесь представителей всех пяти государств - президентов, министров иностранных дел и их делегации", - добавил он.

.Специальный представитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор заявил, что Вашингтон стремится выстроить "подлинное партнёрство, основанное на взаимных интересах".

"Ваше присутствие сегодня символизирует растущую глубину наших отношений и общие стремления к безопасной, суверенной и процветающей Центральной Азии", - сказал он.

"Когда президент назначил меня специальным посланником по делам Центральной Азии, он подчеркнул, что в предыдущих администрациях этот регион не получал должного внимания. Его позиция ясна: теперь у вас есть прямой канал связи с Белым домом, и вы будете получать то внимание, которого действительно заслуживаете", - подчеркнул Гор.

Он сообщил, что недавно вместе с Ландау посетил Узбекистан и Казахстан и высоко оценил достигнутый прогресс в сфере инноваций, образования и бизнеса.

"Гостеприимство Центральной Азии действительно не имеет себе равных. Думаю, Крис и я будем сбрасывать вес ещё несколько месяцев (Ландау выкрикнул: "Год" - ред.) - столько еды мы попробовали", - заявил спецпосланник.

По его словам, платформа "C5+1" остаётся ключевым инструментом сотрудничества США и региона в области энергетики, инфраструктуры и экономического роста.

"Завтра в Центре Кеннеди состоится бизнес-конференция, где мы представим новые инвестиционные и торговые соглашения, создающие рабочие места и экспортные возможности для американских компаний. Это взаимовыгодные сделки, основанные на принципах справедливости и общего процветания. Они демонстрируют, что возможно, когда страны ставят интересы своих народов на первое место, работая при этом вместе ради общих целей", - сообщил он.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал нынешний период "началом новой эры отношений США и Центральной Азии".

"Президент Трамп ясно дал понять: внешняя политика США должна быть основана на национальных интересах… Внешняя политика наиболее эффективна, когда национальные интересы двух государств совпадают. Когда ваши интересы и наши совпадают - это идеальная почва для партнёрства. Когда они расходятся - нужна дипломатия, диалог, дружеские отношения. Но когда они совпадают - это момент, когда нужно укреплять связи, строить глубокие отношения", - подчеркнул Рубио.

Он отметил, что позиции стран "не обязательно совпадают во всём, но по важным вопросам совпадают". Кроме того, между странами "есть много точек соприкосновения, в первую очередь, в части экономического развития".

Соединённые Штаты намерены укреплять экономические связи с государствами региона и поддерживать их стремление к диверсификации экономики, продолжил Рубио.

"С нашей стороны мы ищем возможности для американских инноваций, бизнеса и продукции выйти на новые рынки, потому что это укрепляет связи между странами. С вашей стороны вы хотите использовать человеческий и природный потенциал, данный Богом, для диверсификации экономики - не быть только источником сырья или энергии, а развивать новые отрасли, создавая долгосрочные возможности для своих граждан", - сказал он.

Рубио подтвердил, что планирует посетить все пять стран региона в следующем году.

Платформа "C5+1" объединяет США и пять стран Центральной Азии - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Она была создана в 2015 году как формат для политического, экономического и регионального сотрудничества.

Первый саммит в формате "С5+1" проходил в Нью-Йорке в сентябре 2023 года.

Источник: gazeta.uz