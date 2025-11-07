Формат "Центральная Азия +1" за последние годы стал одним из излюбленных дипломатических инструментов, через который внешние игроки пытаются укрепить своё влияние в регионе. С ним сегодня работают США – к слову, основоположники этой традиции, – Евросоюз, Китай, Япония и другие государства. Однако за внешним интересом скрываются разные цели и подходы – это и стало темой обсуждения участников круглого стола "Геополитика или экономика: плюсы и минусы формата Центральная Азия +1", организованного Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".

Начать стоит с того, что сам термин "Центральная Азия" в применении только к пяти бывшим советским республикам не вполне корректен. Исторически этот регион значительно шире, он включает Афганистан, часть Пакистана, Ирана, Индии, КНР, Алтайский край России и Монголию. Военный эксперт Нурлан Досалиев считает, что понятие "Центральная Азия" в нынешнем виде навязано извне и искусственно введено в обиход американской геополитической школой в начале 1990-х годов. Цель – расширить зону нестабильности вдоль российских границ в условиях противостояния между РФ и коллективным Западом. Отсюда три вывода: во-первых, более подходящим термином остается "Средняя Азия". Во-вторых – тем значительнее становятся взаимные обязательства в сфере безопасности, взятые на себя республиками и Россией. И в-третьих: развитие и благоденствие Средней Азии – последнее, что интересует Запад.

Так, аналитик и экономист Бактыбек Саипбаев отметил принципиальные различия самого отношения Запада и России к взаимодействию в формате "С5+1": американцы и европейцы, по его словам, смотрят на регион с колониальной позиции старшего наставника. Проще говоря, Средняя Азия для "дорогих партнеров" – не более чем дойная корова и возможность уколоть Москву.

"Для Запада мы источник дешевых ресурсов и рынок сбыта... Но их главный интерес – это наше минеральное сырье, в первую очередь, редкоземельные металлы. Для России же мы друзья, с которыми можно строить общее будущее", – подчеркнул он.

В то же время в Душанбе только недавно прошел саммит "Центральная Азия + Россия", по итогам которого страны-участницы договорились о реальном совместном продвижении проектов в области инфраструктуры, энергетики, науки и образования. Уже сейчас в Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане работаю российские фонды, открываются филиалы ведущих российских вузов, что позволяет готовить достойные кадры как для работы на атомных и гидроэнергетических объектах, так и для получения литературной премии "Ясная поляна".

"Россия и Беларусь видят в нас не колонии, а братьев. Они готовы с нами создавать общее будущее, от энергетики до цифровизации, от науки до культуры", - отметил Саипбаев.

Ему вторит заместитель директора Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Наталья Крек, ведь в отличие от российских проектов все евро/американские предложения остались только в газетных заголовках. Из пустословия и размахивания пачками купюр на камеры не вышло ни реального диалога, ни содержательного взаимодействия. Из чего следует неутешительный вывод: "Этот проект с самого начала создавался как политический инструмент против России и Китая".

По словам Крек, сегодня давление Запада на страны региона усиливается. Руководителям республик все чаще прямо заявляют о необходимости сокращать взаимодействие с Москвой и Пекином. Да, подобный шантаж – не побоимся называть вещи своими именами, – в адрес Кыргызстана и соседних стран грубо нарушает их финансовый суверенитет и может иметь серьезные долгосрочные последствия для развития всего региона, но цитируя нетленную классику: "проблемы индейцев шерифа не волнуют".

"Никаких альтернатив экономическому сотрудничеству с Россией и Китаем Запад не предлагает. Если Бишкек уступит и изменит свои позиции, это приведет к снижению поступлений от транзита товаров в Россию, ослаблению валюты и дефициту ликвидности в банковской системе", - отметила эксперт.

При этом объем одних только переводов трудовых мигрантов из России составляет около 20 процентов ВВП Кыргызстана. А изменения в торговых потоках после введения Западом антироссийских санкций способствовали росту налоговых поступлений в бюджет КР более чем в два раза.

"В обозримом будущем именно сотрудничество с Россией останется главным фактором экономического роста нашей страны", – подчеркнула Крек. И, видимо, это особенно сильно колет глаза всей западной когорте, которая собственными руками перекрыла себе доступ на российский рынок и, с одной стороны, терпит экономическое бедствие, а с другой – не может признать ошибочность этого шага без потери лица.

Генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток – Запад" Дмитрий Орлов подвел черту под мнением предыдущих ораторов: "Американцы и европейцы диктуют, Россия предлагает сотрудничество".

В конечном итоге, время рассудит, но история уже подсказывает: фокус на национальных интересах и защита суверенитета – залог здоровой политики и развития. Эффективность любых региональных форматов напрямую зависит от способности стран Средней Азии договориться между собой и с партнерами – с теми из них, кто готов слушать республики и воспринимать их как равноправных союзников. И прежде всего это Россия - страна, с которой нас связывает география, история, тесное экономическое сотрудничество, общие ценности и не одна распитая пиала чая.