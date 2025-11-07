Погода
$ 87.44 - 87.76
€ 100.45 - 101.40

Кыргызстан и Россия – союз, проверенный временем

234  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Формат "Центральная Азия +1" за последние годы стал одним из излюбленных дипломатических инструментов, через который внешние игроки пытаются укрепить своё влияние в регионе. С ним сегодня работают США – к слову, основоположники этой традиции, – Евросоюз, Китай, Япония и другие государства. Однако за внешним интересом скрываются разные цели и подходы – это и стало темой обсуждения участников круглого стола "Геополитика или экономика: плюсы и минусы формата Центральная Азия +1", организованного Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".

Начать стоит с того, что сам термин "Центральная Азия" в применении только к пяти бывшим советским республикам не вполне корректен. Исторически этот регион значительно шире, он включает Афганистан, часть Пакистана, Ирана, Индии, КНР, Алтайский край России и Монголию. Военный эксперт Нурлан Досалиев считает, что понятие "Центральная Азия" в нынешнем виде навязано извне и искусственно введено в обиход американской геополитической школой в начале 1990-х годов. Цель – расширить зону нестабильности вдоль российских границ в условиях противостояния между РФ и коллективным Западом. Отсюда три вывода: во-первых, более подходящим термином остается "Средняя Азия". Во-вторых – тем значительнее становятся взаимные обязательства в сфере безопасности, взятые на себя республиками и Россией. И в-третьих: развитие и благоденствие Средней Азии – последнее, что интересует Запад.

Так, аналитик и экономист Бактыбек Саипбаев отметил принципиальные различия самого отношения Запада и России к взаимодействию в формате "С5+1": американцы и европейцы, по его словам, смотрят на регион с колониальной позиции старшего наставника. Проще говоря, Средняя Азия для "дорогих партнеров" – не более чем дойная корова и возможность уколоть Москву.

"Для Запада мы источник дешевых ресурсов и рынок сбыта... Но их главный интерес – это наше минеральное сырье, в первую очередь, редкоземельные металлы. Для России же мы друзья, с которыми можно строить общее будущее", – подчеркнул он.

В то же время в Душанбе только недавно прошел саммит "Центральная Азия + Россия", по итогам которого страны-участницы договорились о реальном совместном продвижении проектов в области инфраструктуры, энергетики, науки и образования. Уже сейчас в Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане работаю российские фонды, открываются филиалы ведущих российских вузов, что позволяет готовить достойные кадры как для работы на атомных и гидроэнергетических объектах, так и для получения литературной премии "Ясная поляна".

"Россия и Беларусь видят в нас не колонии, а братьев. Они готовы с нами создавать общее будущее, от энергетики до цифровизации, от науки до культуры", - отметил Саипбаев.

Ему вторит заместитель директора Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Наталья Крек, ведь в отличие от российских проектов все евро/американские предложения остались только в газетных заголовках. Из пустословия и размахивания пачками купюр на камеры не вышло ни реального диалога, ни содержательного взаимодействия. Из чего следует неутешительный вывод: "Этот проект с самого начала создавался как политический инструмент против России и Китая".

По словам Крек, сегодня давление Запада на страны региона усиливается. Руководителям республик все чаще прямо заявляют о необходимости сокращать взаимодействие с Москвой и Пекином. Да, подобный шантаж – не побоимся называть вещи своими именами, – в адрес Кыргызстана и соседних стран грубо нарушает их финансовый суверенитет и может иметь серьезные долгосрочные последствия для развития всего региона, но цитируя нетленную классику: "проблемы индейцев шерифа не волнуют".

"Никаких альтернатив экономическому сотрудничеству с Россией и Китаем Запад не предлагает. Если Бишкек уступит и изменит свои позиции, это приведет к снижению поступлений от транзита товаров в Россию, ослаблению валюты и дефициту ликвидности в банковской системе", - отметила эксперт.

При этом объем одних только переводов трудовых мигрантов из России составляет около 20 процентов ВВП Кыргызстана. А изменения в торговых потоках после введения Западом антироссийских санкций способствовали росту налоговых поступлений в бюджет КР более чем в два раза.

"В обозримом будущем именно сотрудничество с Россией останется главным фактором экономического роста нашей страны", – подчеркнула Крек. И, видимо, это особенно сильно колет глаза всей западной когорте, которая собственными руками перекрыла себе доступ на российский рынок и, с одной стороны, терпит экономическое бедствие, а с другой – не может признать ошибочность этого шага без потери лица.

Генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток – Запад" Дмитрий Орлов подвел черту под мнением предыдущих ораторов: "Американцы и европейцы диктуют, Россия предлагает сотрудничество".

В конечном итоге, время рассудит, но история уже подсказывает: фокус на национальных интересах и защита суверенитета – залог здоровой политики и развития. Эффективность любых региональных форматов напрямую зависит от способности стран Средней Азии договориться между собой и с партнерами – с теми из них, кто готов слушать республики и воспринимать их как равноправных союзников. И прежде всего это Россия - страна, с которой нас связывает география, история, тесное экономическое сотрудничество, общие ценности и не одна распитая пиала чая.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452344
Теги:
Россия, Центральная Азия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  