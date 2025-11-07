В Кыргызстане впервые посадили чиновников высокого ранга за коррупцию

В Кыргызстане впервые посадили чиновников крупного ранга за коррупцию. И это уже не показательная акция, а реальное исполнение закона. Так, Октябрьский районный суд Бишкека вынес историческое решение, когда теперь уже бывший мэр Токмока Нусувалиев получил 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Вместе с ним по делу осуждены бывший начальник УМС мэрии Т. А., бывший глава отдела по госзакупкам И.Г.Ж., экс-руководитель подрядной компании "Ал-Кадыр-Сантехсервис" К.Т.Э. - все трое приговорены к 12 годам колонии. Все осужденные лишены права занимать государственные и муниципальные должности в течение трех лет. Сроки они будут отбывать в исправительной колонии общего режима.

Для кыргызского общества этот приговор стал шоком и одновременно облегчением. Еще недавно казалось, что крупные чиновники неприкасаемы - ведь сколько раз ловили высокопоставленных лиц на взятках в сотни тысяч долларов, а через год они снова оказывались на свободе, иногда даже в новых кабинетах. Народ привык, что у "больших" свои законы, и любые громкие дела заканчиваются либо штрафом, либо условным сроком.

Теперь ситуация изменилась. Впервые за годы независимости чиновники действительно отправились за решетку. И все это результат инициативы главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Именно он в прошлом году настоял на ужесточении наказаний за коррупцию, добился пересмотра статей, чтобы взяточники не могли откупаться.

"Штрафы не пугают тех, кто ворует миллионы. Нужно, чтобы за коррупцию человек отвечал свободой и имуществом", - говорил тогда Ташиев.

Его слова не остались на бумаге. Закон приняли, и теперь он реально работает. То, что произошло в Токмоке, наглядное доказательство, что в Кыргызстане больше не получится спрятаться за должностью или связями. Государство показывает, что закон един для всех. Инициатива Камчыбека Ташиева стала тем редким случаем, когда громкие слова о борьбе с коррупцией превратились в конкретные действия.

Пора сказать прямо: эпоха безнаказанности закончилась. В какой-то степени этот судебный приговор можно назвать рубежным. С него начинается новая глава - глава ответственности и страха перед законом. Если раньше чиновники чувствовали себя неприкосновенными, то теперь каждый будет думать дважды, прежде чем сунуть руку в государственный карман.

Напомним, в начале лета 2025 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев провёл в мэрии Токмака рабочее совещание с представителями местных органов власти. Одной из главных тем стало строительство городского парка, вокруг которого разгорелся конфликт с жителями.

Как выяснилось, на благоустройство рекреационной зоны по итогам тендера было выделено 44 миллиона сомов, из которых 42 миллиона перечислили компании "Аль-Кадыр-Сантехсервис". Однако впоследствии проверка показала, что большая часть средств использована не по назначению, а сами строительные работы выполнены с грубыми нарушениями и халатностью.

По поручению Камчыбека Ташиева, прямо во время совещания были задержаны мэр Токмака Максат Нусувалиев, начальник департамента муниципального имущества Туратбек уулу А., исполнительный директор компании "Аль-Кадыр-Сантехсервис" и ответственный за строительство парка К.Т.Э.. Всем им было предъявлено обвинение в причинении государству ущерба в особо крупном размере.