По инициативе Кыргызстана ЮНЕСКО учредила День кочевого наследия

В ноябре в рамках 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО по инициативе Кыргызской Республики была единогласно принята резолюция о провозглашении 22 сентября Международным днем кочевого наследия. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, инициатива Кыргызстана получила широкую поддержку стран-участниц и направлена на признание исключительного вклада кочевых народов в развитие мировой цивилизации, укрепление межкультурного диалога и продвижение идей устойчивого развития.

Работа по продвижению резолюции велась Министерством иностранных дел Кыргызской Республики, Секретариатом Национальной комиссии Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО и Министерством культуры, информации и молодежной политики.

Кыргызстан, являясь инициатором Всемирных игр кочевников, продолжает активно вносить вклад в сохранение и популяризацию кочевого культурного наследия на международном уровне.