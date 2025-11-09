Погода
Казахстанские предприниматели переносят производство в Кыргызстан

- Светлана Лаптева
Анонсированная правительством налоговая реформа взбудоражила отечественный бизнес, да и общество в целом, и о её возможных негативных последствиях высказался ряд серьёзных экономических экспертов. С Orda.kz своим мнением поделились несколько алматинских предпринимателей. Они работают не с розничными потребителями, а с другими фирмами (business-to-business - B2B). И для них самое опасное в новом Налоговом кодексе - не сам НДС, а снижение порога и запрет на зачёт B2B.

То есть теперь они должны будут платить с оборота налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 16 %. Причём прибыльность их бизнеса может не превышать 10 %. Ну а собственно с прибыли они должны будут выделять государству 20 %. И таким образом, их бизнес становится совершенно не рентабельным и даже убыточным. И чтобы избежать такого налога, им придётся сделать своё предприятие совсем крошечным, в котором едва ли смогут работать больше трёх человек.

Также очень важно, что в этом случае не имеет значения, какая часть оборотных средств уходит на выплату зарплаты. Всё облагается налогом.

"К примеру, у вас оборот пять миллионов и зарплатный фонд с налогами составляет 4,7 млн. Вы НДС платите не с 300 тысяч, не с разницы между доходом и расходом, а с пяти миллионов. То есть у вас чистая прибыль 300 тысяч, а выплатить НДС нужно 700 тысяч. Вы в минусе! КПН лучше бы подняли до 30 %, который платится с суммы чистой прибыли. Да, всё равно ты меньше зарабатываешь и больше отдаёшь, но хотя бы что-то остаётся. А вот как 16 % с оборота отдать, когда у тебя прибыль 10 %?"

вопрошает владелица научно-исследовательского агентства креативных решений New Decision Group Жанна Нурсеитова.

Она с самого начала работает на общеустановленном режиме (ОУР), так как её набор продуктов и услуг (ОКЭД) не позволяет применять упрощённый режим налогообложения. Однако у её агентства есть подрядчики - небольшие типографии, видеографы, SMM-агентства, дизайн-студии, разработчики сайтов, копирайтеры, ивент-агентства. Все они ИП на упрощённом режиме, при этом их заказчики бизнес, а не физлица.

Это небольшие компании со штатом три-пять человек и месячным оборотом до пяти миллионов тенге. Их расходы на оплату труда вместе с налогами составляют 80–90 % от оборота. Чаще всего у них нет офиса, их сотрудники работают на удалёнке. Но главное: у таких фирм нет клиентов-физических лиц, только другие фирмы - B2B. Теперь им предлагают перейти на общеустановленный порядок налогообложения (ОУР). А там ещё и намного более сложная система отчётности, а значит, им придётся ещё и нанимать бухгалтера.

"Давайте смотреть, насколько это возможно. 12 месяцев по пять миллионов оборота - это 60 млн тенге в год, и они автоматически становятся плательщиками НДС. Но фонд оплаты труда (ФОТ) не берётся в зачёт. Значит, им придётся платить 16 % НДС со всех 60 млн. Как это сделать, если 90 % их расходов - ФОТ? Я тоже не смогу с ними работать, иначе мне придётся платить за них 36 % (16 % НДС + 20 % КПН).

Я, как и другие заказчики, буду вынуждена обращаться в крупные типографии и видеостудии. Там, конечно, дороже, а значит, я подниму ценник. А мои подрядчики погибнут. Их сотрудники пополнят армию безработных. У крупных агентств есть свой штат, им не нужны специалисты из маленьких студий",

объясняет Жанна.

Монополизация рынка

"В итоге рынок монополизируется, а сотни малых бизнесов исчезнут. У меня много друзей в разных сферах, и у всех одна и та же история: все откажутся от мелких поставщиков, чтобы избежать дополнительного налогообложения. Пример: у моей подруги Динары небольшое производство. Для развозки продукции по магазинам она нанимала ИП с "ГАЗелью". Их доход составлял 350 тысяч тенге. Если они перейдут на ОУР, им придётся нанимать бухгалтера (минимум 150 тысяч на удалёнке) и платить 10 % ИПН. В итоге их доход упадёт более чем вдвое. Зачем тогда работать на своей машине?"

Таких поставщиков у Динары было 35 %. Она просчитала и поняла, что просто не выживет, если перейдёт на крупных логистов: у неё маленькая маржа. Сейчас она переносит производство в Кыргызстан. Уже открыла там компанию и с января закроет производство в Казахстане. Ей выгоднее поставлять продукцию в наши магазины как кыргызстанский производитель, чем как казахстанский.


бизнес, Казахстан, Кыргызстан
