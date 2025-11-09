Сократившие штат ради ИИ компании стали возвращать сотрудников-людей

Данные аналитической компании Visier показывают, что компании после оптимизации штата ради внедрения ИИ снова нанимают ранее уволенных сотрудников. Это признак того, что технология пока не заменяет работников в тех масштабах, которые ожидали некоторые руководители, считают аналитики.

Visier проанализировала данные о занятости 2,4 млн сотрудников из 142 компаний по всему миру. Около 5,3% уволенных заявляли, что они вернулись к предыдущему работодателю. Этот показатель оставался стабильным в течение нескольких лет, но недавно начал расти.

Директор Visier Андреа Дерлер отметила, что, согласно данным, многие организации теперь сталкиваются с плюсами и минусами внедрения ИИ. Она назвала искусственный интеллект удобным, но пока не полностью обоснованным объяснением увольнений.

В то время как агенты на базе ИИ и системы цифрового управления персоналом расширяются во всех отраслях, выводы Visier показывают, что эти системы редко заменяют рабочие места. Вместо этого они, как правило, автоматизируют часть задач, часто оставляя проблему нехватки человеческих знаний, необходимых для управления новыми инструментами или их дополнения. Этот пробел заставил некоторые компании вернуть опытных сотрудников, поскольку затраты и сложность интеграции ИИ растут.

Дерлер уверена, что многие руководители высшего звена просто не успели оценить фактические затраты на крупномасштабное внедрение ИИ или определить, какие роли можно автоматизировать. Внедрение инфраструктуры ИИ - оборудования, систем данных и фреймворков безопасности - требует значительных капитальных затрат. Эти затраты часто превышают первоначальные прогнозы, вынуждая руководство пересматривать фактическую окупаемость инвестиций по сравнению с удержанием квалифицированных сотрудников.

Это согласуется с исследованием Массачусетского технологического института, которое показывает, что около 95% организаций ещё не получили измеримой финансовой отдачи от своих инвестиций в ИИ. Даже стандартные меры по сокращению расходов, такие как увольнения, имеют скрытые последствия. Данные платформы Orgvue показывают, что компании тратят примерно $1,27 на каждый доллар, сэкономленный за счёт сокращения штата. Эта цифра включает выходные пособия, страхование по безработице и другие косвенные расходы.

Дерлер заявила, что эти результаты указывают на более существенный пробел в планировании, который многим руководящим командам необходимо быстро устранить. Увольнения могут обеспечить краткосрочное улучшение баланса или улучшить инвестиционный имидж, но редко упрощают долгосрочные стратегии в области рабочей силы или технологий.

