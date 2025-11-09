В Кыргызстане усилят меры против попрошайничества на дорогах и улицах

В Кыргызской Республике разработан проект закона о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях и Закон "О внешней миграции", направленный на снижение уровня попрошайничества и защиту уязвимых граждан. Об этом говорится в обосновании к проекту.

Основная цель инициативы – устранение назойливого попрошайничества в общественных местах, включая проезжую часть дорог, что напрямую влияет на общественный порядок и безопасность дорожного движения. Также законопроект предполагает защиту пожилых граждан, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других уязвимых категорий от эксплуатации.

По данным МВД, количество лиц, занимающихся попрошайничеством, в Бишкеке и Оше растет: в 2023 году зарегистрировано 961 случай, в 2024 – 1268, в первом квартале 2025 года – 373. При этом среди нарушителей увеличивается доля иностранных граждан.

Проект предусматривает установление ответственности за назойливое попрошайничество и любые действия на проезжей части, которые создают угрозу безопасности. Для иностранных граждан, повторно нарушающих нормы в течение месяца, предлагается мера выдворения из страны. Штраф за вовлечение в попрошайничество планируется в размере 200 расчетных показателей.

Отмечается, что действующее законодательство не содержит комплексного механизма противодействия этой проблеме. Существующие меры, такие как предупреждения, не обеспечивают достаточного сдерживающего эффекта. Новый закон обеспечит правовую основу для протоколов, задержаний и наложения штрафов, а также позволит органам внутренних дел эффективнее реагировать на нарушения.

Источник: caravan-info.kg