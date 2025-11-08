ГКНБ задержал студентов из Индии за сбыт наркотиков в Кыргызстане

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГКНБ Кыргызской Республики задержали двух граждан Индии, занимавшихся распространением и сбытом синтетических наркотиков на территории страны.

Задержание было проведено 1 ноября 2025 года в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 282 ч. 3 п. 3 Уголовного кодекса КР (Незаконное изготовление, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в крупном размере").

Установлено, что иностранные граждане, обучающиеся в одном из высших учебных заведений Кыргызстана, реализовывали наркотические вещества через наркомагазин Indianproduct в социальной сети Instagram.

В ходе обысков по местам их проживания были обнаружены и изъяты около 1 килограмма канабиса (смола гашиша), а также психотропные препараты.

В настоящее время ведётся проверка обстоятельств ввоза наркотиков и устанавливаются другие лица, причастные к их транспортировке и распространению.

ГКНБ напоминает, что незаконное изготовление, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств влекут уголовную ответственность по статье 282 УК КР и наказываются лишением свободы сроком от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.