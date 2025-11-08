Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 100.45 - 101.45

ГКНБ задержал студентов из Индии за сбыт наркотиков в Кыргызстане

237  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГКНБ Кыргызской Республики задержали двух граждан Индии, занимавшихся распространением и сбытом синтетических наркотиков на территории страны.

Задержание было проведено 1 ноября 2025 года в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 282 ч. 3 п. 3 Уголовного кодекса КР (Незаконное изготовление, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в крупном размере").

Установлено, что иностранные граждане, обучающиеся в одном из высших учебных заведений Кыргызстана, реализовывали наркотические вещества через наркомагазин Indianproduct в социальной сети Instagram.

В ходе обысков по местам их проживания были обнаружены и изъяты около 1 килограмма канабиса (смола гашиша), а также психотропные препараты.

В настоящее время ведётся проверка обстоятельств ввоза наркотиков и устанавливаются другие лица, причастные к их транспортировке и распространению.

ГКНБ напоминает, что незаконное изготовление, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств влекут уголовную ответственность по статье 282 УК КР и наказываются лишением свободы сроком от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452353
Теги:
ГКНБ, задержание, наркотики, социальные сети
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  